想分6500萬臉書和解金？ 企業家告前合夥人敗訴

2019-04-25 14:59 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



認為有權分享臉書6500萬元收購前合夥公司的企業家張溫(左)24日上訴官司敗訴。(取自張溫網站) 分享 facebook 麻州上訴法院24日裁定，麻州華裔企業家張溫(Wayne Chang，譯音)無權獲得臉書公司付給前合夥人文克弗斯兄弟的任何一筆錢財。

波士頓環球報報導，張溫是在麻州Haverhill鎮長大的台灣人，2004年自安姆赫斯特麻州大學退學後，自創想與臉書競爭的社交網路公司 i2hub；他與就讀哈佛大學、創設ConnectU 與臉書競爭的雙胞胎兄弟坎莫隆和泰勒‧文克弗斯合作，但幾個月內，雙方合作關係破裂，張溫在2005年11月關閉了 i2hub。

之後，張溫創建軟件診斷公司 Crashlytics，後以1億元賣給推特。

與此同時，文克弗斯兄弟與臉書打官司；他們指控臉書盜竊ConnectU的商業機密； 2008年，臉書以6500萬元現金和臉書股票收購ConnectU來解決此案；張溫沒有參與 ConnectU的訴訟，但他認為作為前合夥人，有權分享和解金。

2015年，沙弗克高等法院駁回張溫的案件，上訴法院法官金德( Jeffrey Kinder)24日同意之前的判決；金德法官表示，在文克弗斯兄弟2008年2月與臉書達成和解之前，張溫與文氏兄弟的合作關係已經終止，無權分享任何和解金。