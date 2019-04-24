加州國會參議員賀錦麗 宣示支持彈劾川普

2019-04-24 16:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合23日電



加州國會參議員賀錦麗(Kamala Harris)加入了其他2020年民主黨總統參選人的行列，在尚未獲得於2020總統大選中把川普總統拉下馬的機會前，推動彈劾川普。

「今日美國報」報導，賀錦麗22日在有線電視新聞網(CNN)的里民大會上說， 她支持展開彈劾程序。

當天活動中有人提問，她認為特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的報告是否足以保證可以彈劾川普時，她回答說：「我認為我們需要擺脫這位總統，這就是我參選總統的原因。」

賀錦麗說，雖然她很樂意在選舉中擊敗川普，但報告中的證據「告訴我們，總統及其政府涉及妨礙司法。」

要求彈劾川普的其他2020民主黨總統參選人，包括麻州國會參議員伊麗莎白．華倫(Elizabeth Warren)和佛州Miramar市長梅森(Wayne Messam)。

經過節錄的穆勒報告出爐後，華倫上周推文呼籲彈劾總統。

她說：「這種不當行為的嚴重性促使兩黨議員應放棄政治考量，履行憲法義務，即是眾院應當對美國總統發起彈劾程序。」

華倫22日在CNN里民大會上再次提出這項要求。

她說：「倘若這個國家有其他人做過穆勒報告中記述的事，他們將會被逮捕入獄。」

獨立參選的佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)呼籲國會「努力調查」，以「了解真相」，來確定川普是否妨礙司法公正。

但他警告說，如果國會專注於彈劾，而不是關心平民百姓的問題，他擔心這樣做反而對川普有利。

明尼蘇達州國會參議員艾美．柯洛布查(Amy Klobuchar)，在這場里民大會上也呼籲眾院和參院就穆勒的結論作進一步聽證。她說，穆勒的報告包含「令人十分不安的事情，導致你相信妨礙司法公正的行為存在，但是否展開彈劾程序，由眾院決定。」