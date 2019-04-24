川普瘋狂推文批媒體罵專家 禁白宮官員出席記協晚宴

2019-04-24 16:19 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



短短24小時之內，川普總統在推特發文、轉推超過50次。他在23日早晨推文中，要紐約時報道歉，理由是紐約時報對於美國經濟的報導，沒有對他給予應有的肯定。川普推文裡寫道，自己遭到推特歧視，對於「激進的左派民主黨員」也嚴厲批判。

媒體是川普狂發推文的首要針對目標。他在推文中抱怨，遭到媒體以放大鏡檢視，如此手段是前所未見的。從紐時到有線電視新聞網(CNN)的晨間新聞節目，通通在川普推文裡被點名。川普還指名道姓提出某些人士，例如為紐時撰寫專欄的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)。

川普23日首則推文寫道：「假新聞紐約時報的克魯曼，已經失去了所有的可信度，紐時也一樣，因為他的文章對我做出非常不正確的錯誤描述。」

川普在推文中表示：「他為仇恨而執迷不悟，其他人則為著他有多麼愚蠢而執迷不悟。他說股市會崩盤，結果卻是創下紀錄高點！」

第二則推文中，川普則表示：「不知道紐約時報會不會第二次跟我道歉，他們在2016年大選之後曾跟我道歉過。不過這次規模要大一點，要有誠意一點，要跪下來懇求原諒，他們真是人民公敵！」

紐時專欄作家紀思道(Nicholas Kristof)則在推文寫道：「在紐時服務35年來，曾經採訪世界各地獨裁者，其中許多人曾批評過我或時報，只不過他們很少用到這種史達林式的用詞。遣返、逮捕、刑決等威脅我都遇過，但到最後我們比他們還要撐得更久，而最後一個這種領導人就是蘇丹總統巴席爾(Omar Bashir )，他在這個月被推翻，也入獄了。」

紀思道也說：「當然，我們有犯錯，我們也歡迎指正。不過，像『人民公敵』這種惡毒酸語，是民主所不容許的，從我的經驗來看，騎在老虎背上的獨裁者最終是會被吃進老虎肚子裡的。我們不屑同流合污。」

對於27日即將登場的一年一度白宮記者協會( White House Correspondents Association)主辦的晚宴，川普23日已下令白宮官員必須杯葛，不得出席。

特別檢察官「通俄案」調查報告公布之後，川普23日接受華盛頓郵報訪問時說，反對現任與前任白宮助理赴國會聽證會作證。川普表示，完全沒有理由要進一步調查，尤其是目前國會黨派對立嚴重。