川普稅表白宮拒交國會 潘斯上任至今也未公布

2019-04-24 16:10 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統的稅表究竟是否要交給國會，財務部長米努勤(Steven Mnuchin)再度延遲決定；米努勤23日晚間對眾院國會議員表示，財政部與司法部需要更多時間評估，必須等到5月6日，才能對於國會如此「前所未見」的要求是否具有法理根據做出定論。

米努勤致函民主黨籍的眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席尼爾(Richard E. Neal)寫道，對於提供川普稅表的要求，財政部必須衡量是否合乎法律，才能做出決定。

信中寫道，財政部可望在收到司法部的法律分析報告後，於5月6日前做出決定。

白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)23日稍早指出，川普已經做好準備，要為保護稅務資料不曝光展開長期抗戰。

華爾街日報23日也報導，副總統潘斯自從上任以來，面對國會多次要求公布報稅資料，也始終拒絕配合，但在2016年總統大選期間，潘斯則公布過他2015年的報稅資料。

報導指出，自從2017年1月川普總統就職後，潘斯就不再公布稅表了；至於潘斯拒絕公布稅表的理由，與川普也有類似之處，都是正在接受稽核，因此不便公布。

華爾街日報指出，稅務專家表示，根據美國國稅局(IRS)慣例，美國總統、副總統報稅狀況向來固定接受稽核，如果潘斯在受到稽核期間公布稅表，可能會影響與國稅局的交涉。

稅務歷史學家索恩戴克(Joe Thorndike)指出，通常美國副總統就算接受稽核期間，也會公布稅表，而且並沒有法律明文規定副總統受到稽核就不能公布稅表。

潘斯發言人本周表示，一旦稽核結束，潘斯便會公布經過更新、日期在2020年之前的最新稅表。