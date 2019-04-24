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推特財報佳股價飆漲 愛用者川普忙邀功

2019-04-24 12:54中央社 華盛頓23日綜合外電報導

社群媒體推特（Twitter）季報優異推高股價，知名愛用者美國總統川普跳出來邀功的同時，不忘趁機埋怨推特不公，連自己粉絲流失，也要推特執行長杜錫給個答案。

財報顯示，推特第1季獲利1億9100萬美元，高於去年同期的6100萬美元，營收則增加18%來到7億8700萬美元。

受財報激勵，推特股價今天收漲15.6%，以近9個月新高的39.76美元作收。

推特財報出爐後，常用這個平台發表政策與政治評論的川普一邊對推特股價飆漲邀功，一邊再度砲轟推特偏頗。

他推文說，財報很棒，但「如果推特不玩政治遊戲」會更棒。

他引用一位電視主播的話說：「推特遇過最好的東西就是川普。」

「講得太棒了，但他們對我這共和黨人不好。大小眼，很難登入，不時把人拉下名單，讓人抱怨連連。」

不久後川普在白宮接見杜錫（Jack Dorsey），白宮發言人沒透露細節，但川普後來推文證實兩人會面。

「大部分在談他們的平台，還有社群媒體世界整體。期待持續敞開心胸對談！」

消息人士透露，杜錫和川普會面時回應川普對粉絲流失的擔憂。杜錫解釋說，由於推特致力移除詐騙帳號和垃圾帳號，許多知名人士，包括杜錫自己，都因此流失了粉絲。

推特1至3月活躍用戶達3億3000萬人，較上季增加900萬，但略比一年前下滑，全球用戶群似乎小幅成長，不過這個平台現在用得是不同測量方式。

現在推特改採「可變現每日活躍用戶數」來計算。根據這種計算方式，過去1季推特活躍用戶達1億3400萬，比去年多了1億2000萬。

川普社群媒體白宮

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