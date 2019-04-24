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美官員下周赴北京 續談美中貿易

2019-04-24 09:23聯合報 記者張加╱即時報導

白宮23日表示，美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤下周將赴北京，4月30日起繼續談判美中貿易關係，而中國大陸國務院副總理劉鶴則將於5月初率團前往華府。

白宮發言人室23日就美中貿易談判發表聲明指出，依照川普指示，賴海哲（Robert Lighthizer）與米努勤（Steven Mnuchin）將前往北京繼續就美中貿易關係進行談判，會談將於4月30日開始，中方由劉鶴率領；劉鶴之後將率中方代表團前往華府，以便於5月8日起進一步討論美中貿易。

白宮表示，下周美中貿易談判的議題將涉及智慧財產權、強制技術轉移、非關稅壁壘，農業、服務業，採購與貫徹執行。

根據路透報導，美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）23日表示，美中貿易談判正取得進展，他對達成協議的前景「審慎樂觀」。

庫德洛23日在全國記者俱樂部（National Press Club）午餐會發表談話指出，美中仍有問題需要解決，並正討論以「交換訪問」做為目前談判的一部分。

庫德洛回答記者提問表示，雙方還沒到達成協議的地步，但已取得很大的進展；已愈來愈接近達成協議，雙方仍在研究這些問題，包括所謂的結構性問題，技術轉移等。

華爾街日報、彭博資訊等媒體日前報導，指美中高層官員正安排另兩輪面對面的貿易談判，以在5月初達成協議，而川普與中國大陸國家主席習近平可能於5月底舉行簽字儀式。

劉鶴白宮川普

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