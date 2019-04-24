7億美元勁球大獎得主現身 24歲工程人員一夕變富豪

2019-04-24 04:07 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱綜合報導



24歲的弗蘭可。ABC電視台視頻截圖 分享 facebook 24歲的弗蘭可(左二)一人獨得7億多的勁球頭彩。(WMTV直播視頻截圖) 分享 facebook

獲得美國彩券史上第三高額獎金7億6840萬元（美元，下同）的勁球(Powerball)大獎得主弗蘭可(Manuel Franco，24歲)，23日在威斯康辛州稅務廳現身領獎，他說，買彩券當天他莫名有種「幸運」的預感，於是他就走進加油站花了10元買獎劵，而中獎至今，仍覺得「像在夢中，下一秒就會驚醒」。

從事工程工作的弗蘭可選擇一次領完獎金，他將拿到4億7700萬元現金，而位在密爾瓦基市西南約14哩、人口約4萬人的小鎮新柏林(New Berlin)一家Speedway加油站，因售出頭獎彩券，也獲得威州10萬元獎金。

在3月27日售出的這張頭彩獎劵，中獎號碼是：16, 20, 37, 44, 62, 外加勁球號碼12，要中這項頭獎的機率只有2億9200萬分之一，他是在當天下午2時到該加油站買了這張中獎獎劵。

他回憶，那天下班後，「有一種很幸運的感覺」，因此到加油站買了10元的勁球彩券，開獎當晚自己並沒有察看，隔天早上也沒有檢查是否中獎就出門工作，直到聽新聞說大獎開在威州後，回到家才打開電腦對獎。

他先核對與女友一起買的彩券，結果沒中，然後拿出自己買的彩券，第一張就中了4元，「當時有幸運降臨的感覺」，不過左手拿著彩券逐一核對後，發現沒中，就把彩券拿到右手重新核對，才發現之前有一張漏掉沒對。

而這張彩券的「第一個號碼就相同時，我覺得好運到，因為從來沒有中過第一個號碼」，他說，「第二個號碼又一樣時，心跳迅速加快」，等看到全部號碼與頭彩相同的那一刻，「心跳快到不行，血液也熱了起來」，他說自己足足尖叫了5或10分鐘。

弗蘭可說，他從18歲開始買勁球，每周都會花10元購買彩券，每次都夢想中獎，現在真的中獎，覺得「我還沒準備好」，整個人幾乎不能動了一陣子，直到現在都感覺「好像在夢中，而下一秒就會從夢中醒來」。

他還說，中獎後到現在，幾乎天天都失眠，雖然中獎第二天還是如常上班，但一直流汗，無法工作，因此隔天他就辭掉工作。

在密爾瓦基附近出生長大的他說，父親聽到他中了頭彩都哭了，而母親則以為他惹上麻煩很擔心。

「我不是喜歡買奢侈品的人」，中獎後他還是開著以前的車子，不過，卻「總覺得有人在我身後」觀察或跟隨，接下來他會休息一陣子，好好想想錢要怎麼用。

依據威斯康辛州法律，中獎者不能保持匿名，而且必須在180天之內申領獎金，否則中獎彩券將會失效。

威州勁球上次開出大獎，是一名密爾瓦基居民在2017年3月22日贏得頭彩1億5620萬元。

這筆高達7億多的勁球獎，自去年12月26日起就一直沒人中到頭獎，獎金持續穩步上升至7億6840萬元，成為全美史上第三高額大獎。僅次於2016年1月史上第最高額勁球15億8600萬元頭獎(中獎人來自加州、佛羅里達州和田納西州三地)以及去年10月在南卡羅來納州開出的15億3700萬元兆彩(Mega Millions)頭獎。

這次開出的勁球頭彩獎金7億6840元，是分29年領取的數額，但歷來幾乎所有頭彩得獎人都是選擇一次領取現金。威斯康辛州稅務廳廳長彼得巴爾卡(Peter Barca)表示，中獎者選擇一次領光，威州可獲得3800萬元稅收。