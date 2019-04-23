水平面上升！ 威基基海灘將沉海底

2019-04-23 16:15 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



威基基海灘是度假與衝浪勝地。(Photo by Alan Lighton Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

夏威夷衝浪聖地恐將消失。由於氣候變遷造成全球海平面上升，夏威夷議員日前提出警告，最快15年內威基基海灘等旅遊景點將沉入海底，每年將損失20億美元的觀光收入。因此，呼籲政府應該設法保護當地海岸線。

據《英國獨立報》報導，由克里斯李議員發起的草案指出，由於海平面上升，檀香山海岸線受威脅程度與日俱增，未來15~20年內，發生洪水的頻率將提高，將衝擊到夏威夷的觀光命脈，因此，保護脆弱海岸線的工作刻不容緩。

克里斯李表示，「最新水平面上升的資料相當驚人，而且加速的速度難以想像。」法案指出，數據顯示，檀香山將在短短15年內開始經常發生城市淹水，氣候變化與海洋暖化也讓夏威夷出現更多比往常更強烈的颶風。

這項法案也讓外界聯想到2012年超級風暴桑迪颶風對紐約市造成的破壞，自從遭受190億美元損失後，該市與州政府開始啟動一項全面的海岸線保護計畫。

據《CNN》報導，2017年夏威夷氣候委員會報告曾指出，由於海平面已在上升，威基基海灘在未來15至20年內將有沉入海水的危險。屆時，夏威夷每年將損失20億美元觀光收入，甚至一旦出現大型颶風侵襲當地，損失將高達400億美元（約台幣1.2兆元）。

由於夏威夷相當倚賴觀光，隨著氣候變遷威脅腳步逼近，當地議會一直在透過立法以實際行動因應。克里斯李表示，這1項新法案也是該州過去5年頒布一系列法案其中之一，當中包括2015年2項重要法案。其中一項讓夏威夷將使用100％再生能源，另一項計畫則希望在陸地運輸能不再使用化石燃料。夏威夷在2018年也通過1項領先美國各洲的法案，也就是在2045年前達到零碳排放。

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