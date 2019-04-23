美11歲女童誤用含乳蛋白質牙膏 誘發過敏致死

2019-04-23 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



美國傳出一起罕見的過敏致死病例，一名11歲女童因誤用含有過敏誘發物質的牙膏而喪命，她的母親日前向《過敏生活》（Allergic Living）雜誌透露這起悲劇，在社群網路上引發家長熱議，文章已被分享數千次。《CNN》訪問的小兒過敏專家則認為，這個案例極為罕見，家長不應反應過度。

報導指出，年僅11歲的丹妮絲（Denise Saldate）從小就被診斷出對乳製品過敏，媽媽莫妮克（Monique Altamirano）也十分小心，必定會檢查食品及牙膏等用品標籤。本月4日，丹妮絲因為蛀牙去看牙醫，牙醫特地開了一款處方用的特別牙膏。母女倆都覺得，檢查過幾年都不曾看過牙膏裡含有乳製品成分，因此這次也不疑有他，兩人都沒確認到成分表中，含有一種牛乳衍生蛋白質，結果憾事就此發生。

4日當晚，丹妮絲正興奮的用新牙膏和姊姊一起刷牙。姊姊表示，丹妮絲幾乎是一碰到牙膏就開始大哭、知道自己過敏嚴重發作，於是趕緊跑去跟媽媽求救，當時她的嘴唇已經開始發紫。媽媽一看便知大事不妙，馬上給寶貝女兒施打腎上腺素針，並給她使用抗氣喘吸入劑，但丹妮絲已有氣無力表示「媽媽，我無法呼吸」。儘管家人立刻叫救護車送醫，丹妮絲最終仍回天乏術。

莫妮克事後回想起這一刻，眼中泛淚表示：「儘管大家都說不是我的錯，我仍覺得是我辜負了她。」

《CNN》訪問到有13年行醫經驗的小兒過敏專家史圖克斯（David Stukus），他表示「這種事情還是第一次聽過。」他認為，這起案例提醒家長，食物過敏一旦誘發可能會很嚴重，必須與護理人員做好溝通，「許多藥品與非食物產品都含有食品蛋白質」，因此一定要記得確認成分表。

但史圖克斯也表示，這起案例非常罕見。「有食物過敏的人被雷打中的機率，都比死於過敏要來得高。」他說：「我們希望大家保持警覺，但不要怕到都不敢出門。」