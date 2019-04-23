美媒：白宮幕僚有時可把自毀的總統救下來

2019-04-23 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



華爾街日報22日刊出該報華盛頓分社執行總編輯席博（Gerald F. Seib）的評論，指出美國特別檢察官穆勒報告中透露的一段美國川普總統與幕僚的互動，顯示總統身邊需要有些不會盲從聽令的人，而現在的問題是，不知川普身邊這種人是否還夠多。

席博這篇文章的標題是「幕僚有時可把自毀的總統救下來」。他說，歷史學家未來寫川普政府史時，2017年中的一個時刻或許會被視為關鍵，因為一名幕僚救了自毀的總統。

根據上周公布的穆勒報告，當時的白宮律師麥甘恩（Don McGahn）在家接到川普的電話，川普下令他去叫司法部開除穆勒，穆勒正在調查俄國干預美國2016年總統大選之事。麥甘恩拒絕執行川普的那道命令。

六個月之後，有關川普曾打算開除穆勒的消息外洩，川普在白宮橢圓形辦公室施壓要麥甘恩公開否認此事，麥甘恩再次拒絕。

如果麥甘恩兩次都聽令行事，那麼有關川普意圖妨礙司法的論點將更有力。現在穆勒本人拒絕說明川普究竟是否妨礙司法，司法部決定，顯示川普妨礙司法的證據不足，而國會民主黨領袖也認為，可能無法以妨礙司法來彈劾川普。

麥甘恩與川普的兩次交手指出一項更重要的事實：總統身邊需要一些不盲從聽令的幕僚，這些人願意挑戰這個自由世界的領導人。

席博說，任何管理一個組織的人都承認，或應該承認，總統需要一些有能力走在一條微妙邊線上的人，這些人有其忠誠，但同時願意明說總統犯了錯。白宮幕僚要扮演上述角色特別困難，尤其是在當下的白宮，因為川普會強烈抨擊那些他視為不忠誠的人。

專研美國總統的歷史學家貝斯克羅斯（Michael Beschloss）說，穆勒的報告清楚說明了美國需要一些願意勇敢與總統對抗的白宮幕僚。