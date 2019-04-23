親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

「我沒有犯罪」美國總統川普：國會不能彈劾我

2019-04-23 12:15世界日報 編譯劉煥彥／綜合22日電

美國總統川普私人律師朱利安尼22日稱川普沒有做錯事。 美聯社
美國總統川普私人律師朱利安尼22日稱川普沒有做錯事。 美聯社
分享

美國司法部公布刪節版穆勒報告後，民主黨內討論彈劾川普的聲浪愈來愈大。儘管民主黨人磨刀霍霍，美國總統川普仍堅持他毫不擔心。

不過，川普的連串推文顯示他並不像表面上顯示的那麼淡定，他22日推文說：「只有嚴重犯罪和行為不檢才能導致彈劾。我沒有犯罪(沒有勾結，沒有妨礙司法)，因此你們不能彈劾。犯罪的是民主黨人，不是你們的共和黨總統！」

當天他在白宮南草坪舉行的年度復活節滾彩蛋活動中，被媒體問及是否擔心被彈劾時，川普也強調「一點都沒有」。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據穆勒調查報告，在為期22個月調查期間，川普一再想要阻撓他的工作，但對於川普是否犯下妨礙司法罪，穆勒無法下定論，而是交由國會判斷。

民主黨人雖然掌控眾院，但目前對於是否彈劾川普並無共識，但擁有大權的幾個眾院委員會都準備深入追查這項醜聞，並要求取得完整的穆勒調查報告。

其次，對於穆勒報告中多處提到，白宮幕僚、助理或官員經常對他的指令陽奉陰違，川普22日白宮的復活節滾彩蛋活動也宣稱，「沒有人會不遵照我的命令」。

穆勒報告生動描繪出在川普總統主政下，白宮內部有多混亂，特別是在他上任後的頭幾個月，川普多項指示都讓資深助理覺得渾身不舒服，有時乾脆當做沒聽到，或拼命想辦法要他回心轉意；甚至還有高層官員先私下詢問個人律師的意見，以免為了執行總統指令而惹禍上身。

根據穆勒報告內容，沒有忠實履行川普指示的從前白宮律師、前白宮幕僚長、前秘書，到多位正式與正式顧問都有。

川普白宮民主黨

相關新聞

美媒：白宮幕僚有時可把自毀的總統救下來

2019-04-23 13:00

彈劾川普？波洛西踩煞車：別訴諸情緒或偏見

2019-04-23 12:15

影／女子無情拋棄幼犬 監視器全都錄

2019-04-22 16:42

影／美國佛州另類復活節 彩蛋藏海底給你找

2019-04-22 16:41

熱門文章

辣妹伴娘床戰閨蜜老公影片外流 網酸：真是好閨密

2019-04-22 18:21

斯里蘭卡連環爆炸 丹麥首富波爾森痛失3子女

2019-04-22 20:48

一家3口吃麥當勞 驚見2歲女兒「嘴嚼用過的保險套」

2019-04-22 17:36

日本高中生參加校外教學 竟挖出9000萬年前的暴龍化石

2019-04-22 16:17

上帝消失的國度！信仰為何要人命 歷史早寫下理由

2019-04-23 09:00

菲律賓6.3強震 至少5人被壓死

2019-04-22 19:14

最後的早餐！電視名廚爆炸前與家人在飯店吃早餐

2019-04-22 14:47

斯里蘭卡又傳爆炸 車站發現87個引爆器

2019-04-22 20:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top