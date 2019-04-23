「我沒有犯罪」美國總統川普：國會不能彈劾我

2019-04-23 12:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合22日電



美國總統川普私人律師朱利安尼22日稱川普沒有做錯事。 美聯社 分享 facebook

美國司法部公布刪節版穆勒報告後，民主黨內討論彈劾川普的聲浪愈來愈大。儘管民主黨人磨刀霍霍，美國總統川普仍堅持他毫不擔心。

不過，川普的連串推文顯示他並不像表面上顯示的那麼淡定，他22日推文說：「只有嚴重犯罪和行為不檢才能導致彈劾。我沒有犯罪(沒有勾結，沒有妨礙司法)，因此你們不能彈劾。犯罪的是民主黨人，不是你們的共和黨總統！」

當天他在白宮南草坪舉行的年度復活節滾彩蛋活動中，被媒體問及是否擔心被彈劾時，川普也強調「一點都沒有」。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據穆勒調查報告，在為期22個月調查期間，川普一再想要阻撓他的工作，但對於川普是否犯下妨礙司法罪，穆勒無法下定論，而是交由國會判斷。

民主黨人雖然掌控眾院，但目前對於是否彈劾川普並無共識，但擁有大權的幾個眾院委員會都準備深入追查這項醜聞，並要求取得完整的穆勒調查報告。

其次，對於穆勒報告中多處提到，白宮幕僚、助理或官員經常對他的指令陽奉陰違，川普22日白宮的復活節滾彩蛋活動也宣稱，「沒有人會不遵照我的命令」。

穆勒報告生動描繪出在川普總統主政下，白宮內部有多混亂，特別是在他上任後的頭幾個月，川普多項指示都讓資深助理覺得渾身不舒服，有時乾脆當做沒聽到，或拼命想辦法要他回心轉意；甚至還有高層官員先私下詢問個人律師的意見，以免為了執行總統指令而惹禍上身。

根據穆勒報告內容，沒有忠實履行川普指示的從前白宮律師、前白宮幕僚長、前秘書，到多位正式與正式顧問都有。