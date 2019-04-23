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彈劾川普？波洛西踩煞車：別訴諸情緒或偏見

2019-04-23 12:15世界日報 編譯黃秀媛／綜合22日電

民主黨眾院議長波洛西與黨團密會，辦論是否要啟動彈劾川普的戰略，他仍表示不值得浪費...
民主黨眾院議長波洛西與黨團密會，辦論是否要啟動彈劾川普的戰略，他仍表示不值得浪費時間。 (Getty Images)
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美國眾院議長波洛西的領導團隊22日告訴立場分歧的民主黨的黨團成員，不打算立刻對川普總統展開彈劾程序，將致力於調查事實真相；波洛西敦促民主黨黨團不要在2020年大選來臨之時訴諸「情緒或偏見」，並強調不必用彈劾也能讓總統負起責任。

特別檢察官穆勒的調查報告上周公布後，一些民主黨人敦促眾院展開罷黜川普的步驟；不過，民主黨領導階層與黨團成員舉行電話會議，描述他們的近期策略，表示眾院各委員會將繼續進行調查，而他們將等著看調查會導致什麼結果。

連上周警告國會如不發動彈劾，將坐視美國的民主和憲法通則遭到侵蝕的眾院財政委員會主席華特斯 (Maxine Waters)，都澄清她無意迫使同僚加入她的行列。

在舉行電話會議前幾個小時，波洛西發函給民主黨議員，似乎對彈劾踩煞車。信中說，民主黨將促使川普為穆勒報告描述的作為負起責任，不過他們不必發動彈劾也能這樣做。

信中說：「不論現在能不能起訴，總統顯然至少從事高度違反道德和狂妄無忌，不能為他的職務帶來榮譽的作為。」

波洛西說，領導團隊都堅信現在應該致力於發掘事實，而在尋求事實和提出必要改革以保護民主之時，「我們必須向美國民眾顯示我們不受情緒或偏見干擾，完全是在呈現事實。」

眾院一些委員會的民主黨主席21日才在電視談話節目大談彈劾，可是22日舉行電話會議時似乎有所保留，顯示民主黨領導人已決定現在不是展開這種程序的時候。

但是，一些民主黨議員反對領導人的決定，宣稱國會有責任彈劾總統。司法委員會委員戴明斯 (Val Demings)即宣稱，她從事司法工作超過25年，認為眾院已有足夠證據展開彈劾。

即使民主黨控制的眾院表決彈劾川普，仍需獲共和黨控制的參院以三分之二多數通過才能罷黜川普。參院多數黨領袖麥康諾22日對彈劾嗤之以鼻，宣稱調查結果斷定沒有人與俄國勾結，也沒有對總統控以任何罪名。他說，美國民眾已受夠了這種調查，現在應向前邁進。

民主黨川普共和黨

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