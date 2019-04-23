紐約市長力推綠色新政 劍指傳統摩天大樓

2019-04-23 10:00 中央社 紐約22日綜合外電報導



美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天在422世界地球日概述讓紐約市變得更環保的措施，包括大幅減少這座城市招牌建築摩天大樓的碳足跡。

他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）電視台：「我們將禁止傳統玻璃帷幕和鋼鐵結構摩天大樓，這種建築能效極低。」

法新社報導，民主黨籍新手國會議員目前推動的紐約版「綠色新政」（Green New Deal），將要求面積超過2萬5000平方英尺（2300平方公尺）的建築，在2030年的碳排放足跡和2005年相比減少40%。

隸屬民主黨的白思豪表示，那些未能達到新環保標準的大型建築恐面臨上百萬美元罰款。

1960年代興起的玻璃帷幕高樓，因可以俯瞰全景而大受歡迎，但未來必須符合嚴格的能源效率標準才准興建。

白思豪簽署市議會上週通過的提案後在聲明中說：「我們每等一天，我們的地球就會一天天更接近無法回頭的地步。紐約市的綠色新政會對抗迎面而來的現實。」

白思豪最近幾個月與立場更為左傾的民主黨總統參選人共同推動若干倡議，包括提供所有紐約居民醫療保險的健保計畫，適用範圍涵蓋無證移民。

據報白思豪一直在考慮是否挑戰2020年總統大選，若是出戰，將意味著他得迎戰前副總統拜登（JoeBiden）等19名有意參選的黨內同志，力拚在眾多的角逐者中脫穎而出。

然而近來民調顯示，他贏得總統提名的機會不大。

白思豪告訴MSNBC：「我會很快做出決定。」他表示，家人會是他決定是否參選的最重要考量。