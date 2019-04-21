川普律師團宣告勝利 「幸好當初阻川普和穆勒對談」

2019-04-21 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



川普痛批穆勒報告。 路透 分享 facebook

川普總統20日連續推文，再批特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的通俄調查為「政治獵巫」，稱「俄國鬧劇(Russia Hoax)已死」，「仇恨者」仍試圖煽動事端；而川普的律師團隊在穆勒報告對川普的威脅漸解除後，宣告勝利。

川普砲火連珠地寫道：「雖然穆勒報告起初並未授權，且由13(18)位真心痛恨川普的憤怒民主黨污穢撰寫，結論是沒有勾結、沒有妨礙(司法)！」

他接著表示：「假新聞媒體盡其所能煽動事端，觸怒政客等許多人，卻幾乎未提穆勒報告的主要結論是沒有勾結俄國，俄國鬧劇已死！」

他最後說：「美國政治史上最大獵巫的結果是，未勾結俄國(且沒有妨礙[司法])。挺驚人的！」

司法部長巴維理(William Barr)日前公布穆勒刪節版報告，指出查無川普及其團隊與俄羅斯勾結的證據；巴維理表示，川普的行為造成政治損害，但查無刑事行為。

川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)說：「我們的策略是，當我們不出聲，就輸了。」

他說，「團隊密切關注穆勒報告的能耐，如此一來，我們才能透過媒體合法地應對」。

穆勒報告公布後，有助形塑川普未完任期，但報告可能讓民主黨發起新一波彈劾，儘管此案過關的機率渺茫。

穆勒2017年5月獲任命之初，川普原以為「預測了總統任期終點」，白宮難以招募頂尖律師，許多人不願替捉摸不定且醜聞纏身的總統效命。

前律師陶德(John Dowd)和柯布(Ty Cobb)為最初的川普團隊成員，主導速戰速決策略，盡可能配合穆勒調查，如提交文件並訪談證人。

川普認為能自證無罪，願意接受當面訪談，後遭律師團隊勸阻，指特檢已取得訪談答案。

史丹福大學(Stanford University)法學教授史克蘭斯基(David Sklansky)說：「我認為，川普的律師團隊覺得，川普若直接與穆勒團隊交談會受傷，結果他們沒有錯，因為川普不和穆勒團隊交談而得以全身而退。」

穆勒團隊花了一年時間與川普律師磋商可能的訪談，最終接受紙本答詢，但從未與川普當面交談。

杜克大學(Duke University)法學教授伯爾(Samuel Buell)說，辯護律師當然不希望當事人在與調查人員交談中陷入法律險境。