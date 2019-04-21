所謂「假新聞」 是川普誤導 穆勒報告證實報導正確

2019-04-21 17:08 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國總統川普和他的團隊習慣把任何不利川普的消息貼上「假新聞」標籤。圖為川普18日抵達佛羅里達州，準備度過復活節假期。 美聯社 分享 facebook

儘管川普總統和他的團隊老把任何不利川普的消息貼上「假新聞」標籤，但特別檢察官穆勒報告明顯不以為然。穆勒「通俄門」調查報告中，多次支持過去兩年的相關新聞報導，詳述川普及其團隊試圖誤導大眾的多起案例。

以下是穆勒報告提及，被川普指為「假新聞」的正確消息：