所謂「假新聞」 是川普誤導 穆勒報告證實報導正確
儘管川普總統和他的團隊老把任何不利川普的消息貼上「假新聞」標籤，但特別檢察官穆勒報告明顯不以為然。穆勒「通俄門」調查報告中，多次支持過去兩年的相關新聞報導，詳述川普及其團隊試圖誤導大眾的多起案例。
以下是穆勒報告提及，被川普指為「假新聞」的正確消息：
紐約時報和華盛頓郵報2018年1月報導川普命令白白宮法律顧問麥甘恩確保穆勒被解僱時，麥甘恩決定請辭。紐時率先報導，川普當時直稱那是「假新聞」。報告顯示，川普曾指示多人、後來連他自己都要求麥甘恩否認此事。但報告發現，麥甘恩拒絕了，此報導是正確的。
2017年7月，紐時報導川普親自撰寫聲明、錯誤指出大選年間長子小唐納與俄羅斯人士會面是要談收養俄羅斯兒童，而不是談論取得有關喜萊莉‧柯林頓競選的破壞性資訊。川普律師曾一再聲稱川普沒有參與撰寫聲明，但他們向調查人員宣誓後表示，該聲明是由川普親自主導。
穆勒報告並支持紐時另一則報導；該報導指出，川普在一場私人晚宴中要求當時的聯邦調查局長柯米對他效忠；川普要求柯米結束對前國家安全顧問佛林的調查。這則報導也曾被川普政府否認。
紐時華盛頓分社社長布勒米爾表示，「穆勒報告一次次證實，過去兩年紐時的報導與『假新聞』相反。紐時準確報導了白宮真正發生的事情。」
哥倫比亞新聞評論（Columbia Journalism Review）的總編輯波普日表示，川普過去兩年多次否認許多報導、指責「假新聞」，讓事情變得模糊不清。他很驚訝穆勒報告支持許多記者。但現在判斷調查報告結果會對兩黨陣營有何影響，為時尚早。
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