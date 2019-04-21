川普用盡手段阻穆勒調查、批鬥司法部

2019-04-21 16:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



穆勒報告讓外界發現，川普總統對於司法部等執法機關高層的批鬥手法，比原本外界知道的更激烈也更黑暗。川普明顯無視司法部職責，讓高層官員窮於應付他的要求，只能威脅辭職、陽奉陰違或是屈服。

司法體系高層大多保持沉默，以保護自己的服務機構，但也讓川普更肆無忌憚地持續攻擊。

「紐約時報」報導，在2018年5月一場公開活動上，司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）讚揚川普支持法治、憲法與保障合法的美國文化，「我覺得今天在美國的法治沒有任何威脅。」

當時羅森斯坦沒說出口的是，他與其他司法部及聯邦調查局（FBI）的高官，一再受到川普公開攻擊及私下批鬥。川普曾要求羅森斯坦對外表示，是羅森斯坦自己要開除FBI局長，但事實並非如此，川普甚至還曾經想開除司法部長。

這讓羅森斯坦及司法部第三號官員、次長瑞秋‧布蘭德（Rachel Brand）都放話，若川普真的如此，兩人就辭職不幹。

川普有些口頭威脅是說到做到，2017年5月他開除了時任FBI局長柯米（James Comey）；2018年8月布蘭德辭職，轉任沃爾瑪（Walmart）法務長；去年11月期中選舉的隔天，川普迫使司法部長塞辛斯（Jeff Sessions）下台。

如今連負責監督穆勒調查的羅森斯坦，自己都準備走人。

穆勒報告讓大家發現，川普上台後對司法部各種批鬥手法，比外界已知的更黑暗。圖為前聯調局長柯米。 美聯社 分享 facebook

穆勒報告讓大家發現，川普上台後對司法部各種批鬥手法，比外界已知的更黑暗。圖為前司法部長塞辛斯。 路透 分享 facebook

穆勒報告讓大家發現，川普上台後對司法部各種批鬥手法，比外界已知的更黑暗。圖為副司法部長羅森斯坦。 歐新社 分享 facebook

曾任柯米在FBI局長任內幕僚長的羅森柏格（Chuck Rosenberg）說：「壞消息是，川普的批鬥沒完沒了；好消息是，司法部還有一層薄薄的政治保護膜，而且傳統上極度重視專業。只不過，看到總統的行為，又讀到總統有這種行為，令人非常不安。」

華府律師事務所合夥人艾哲洛（Matthew Axelrod）曾在小布希與歐巴馬時期，歷任聯邦檢察官與司法部高官。他說：「司法部長塞辛斯每次到白宮開會，身上都會帶著辭職信，這明白顯示總統面對司法部與聯邦執法機構的態度，已經不正常到前所未見的程度。」