「川普大樓」之會沒把川普拉下馬 穆勒：要證明罪證太難

2019-04-21 16:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合20日電



川普大樓之會沒有把川普拉下馬。 路透社 分享 facebook

2017年7月爆出的川普大樓（Trump Tower）之會，有如犯罪當場被逮個正著，批評者也認為川普可能難逃法網。

彭博新聞社說，這項大選前幾個月在紐約市曼哈頓舉行的20分鐘會談，似乎包含特別檢察官穆勒調查的與俄國勾結和妨礙司法的各種條件：川普的長子小唐納與一個跟克里姆林宮有關係的律師會面；對方保證提供對喜萊莉‧柯林頓不利的資料；川普親自口述有掩蓋意味的聲明。

但是，穆勒最後的調查報告對這項會議卻未特別強調，只是引起他注意的無數事件之一。他的分析顯示川普父子和許多白宮人員如何逃過一劫：要證明罪證太難，要證明犯罪意圖法律門檻更高。

簡而言之，要當場逮到人家觸犯共謀罪、妨礙司法，甚至違反競選財務法很難，不論外行人看來有多可疑或多不愛國。

穆勒斷定，這項會面並未達到非法勾結，因為川普競選組織人員不熟悉法律，而且對方保證提供的資料並未兌現。跟與俄國總統普亭有關係的俄國人會面並不違法，即使跟他們會面的是總統候選人的兒子。

外國人宣稱要提供有關喜萊莉的寶貴資料，頂多只是可能違反競選財務法，可是穆勒宣稱連這點都很難證明。首先，他必須顯示保證的「黑資料」價值超過2萬5000元。至於妨礙司法方面，穆勒表示他無法證明川普「存心」防止特別檢察官獲得有關這次會面的資料。

穆勒在448頁的調查報告中，用14頁描述2016年6月9日這項會面的發展經過，又用10頁詳細描述川普企圖防止與這項會面有關的電郵公開的做法。

報告中指出，川普團隊對未能獲得對喜萊莉不利的爆炸性資料，感到失望和不耐煩，但他們絕對未料到最後卻因禍得福。