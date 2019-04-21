穆勒報告揭俄國走後門與川普搭線 試圖影響美政策

2019-04-21 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合20日電



俄國積極經由商界走後門與川普搭線。 路透 分享 facebook

特別檢察官穆勒的調查報告指出，川普參選總統初期，克里姆林宮就想盡辦法試圖與他搭上關係，川普當選總統後更積極運作，而且這些活動大多是透過美俄商業人士進行。

選舉過後這些活動還導致外交和財務利益結合，完全背離美國新政府對與外國接觸通常經過精心策畫的傳統。

在俄國忙著尋找與川普接觸和影響他的管道之時，川普心血來潮式的競選方式、對當選缺乏準備、政權交接雜亂無章均造成真空，並迅速被一些非官方外交政策圈子人員填滿，其中許多人似乎亟於居間穿針引線或製造商業機會。

「紐約時報」說，穆勒報告顯示俄國總統普亭如何極力尋找著力點，拚命拉攏川普身邊不斷更換的助理和顧問，以與川普團隊接觸和影響他們，以及美國方面有多少人願意參與其事。

俄國利用藉此建立的幕後管道影響美國政策是否成功不得而知，雖然外交政策專家覺得川普太肯為普亭說好話。這些美俄權力掮客大多不理會各方日益體認莫斯科以各種方式影響美國選舉，而在正式管道之外的任何接觸，尤其是混雜商業和外交的接觸，都有很大的政治風險。

喬治城大學教授史坦特(Angela Stent)說，她從未見過像川普這樣願意容忍非正式的外交政策掮客的政府，不過這與普亭的風格一致。

她說，川普白宮對各種非正式的作業方式習以為常，包括為不需申報潛在利益衝突或遵守政府道德規範的親友委以重任，而這正是俄國人喜歡的運作方式。

穆勒報告說，川普一當選，普亭立刻找俄國富商傳達克里姆林宮的信息，當年12月又召集俄國所有富商開會。俄國最大的商業銀行老闆艾文(Petr Aven)告訴穆勒，普亭要他與即將上任的川普政府建立溝通管道，隨後幾個月一再追問進展。美國方面也有一大票人為俄國跑腿，而且極少人對此發出警訊。