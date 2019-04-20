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陸委會證實 李凈瑜獲准4月22赴陸探視李明哲

美河濱市警破大麻農場 4萬株市值2千萬

2019-04-20 18:17世界日報 編譯組／綜合報導

河濱（Riverside）市警局4月19日宣布破獲一個非法大麻農場，起出4萬株大麻，估計市價高達2000萬元。

警方接到密報，說麥克艾利斯特街（McAllister Street）一戶人家傳出強烈大麻味。警方請到搜索票，18日登門造訪。發現這戶人家有個很大的花圃，但眾多溫室卻全在種大麻。

警方出動堆高機，從18日至19日足足24小時才割完運走4萬株大麻，足可生產約10噸大麻。他們還在農場找到農耕機、數千加侖農藥與數千磅肥料，還帶走幾隻看門狗。農場有人夜宿跡象，但他們未發現任何嫌犯。

大麻
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