共和黨人對報告反應不一 既批違法又怒斥噁心

2019-04-20 14:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合19日電



共和黨議員批民主黨發傳票，稱納德勒此舉明顯違法。 法新社 分享 facebook

民主黨籍的眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)19日發出傳票，要求司法部長巴維理(William Barr)在5月1日前提出完整版穆勒報告，國會共和黨人對此反應不一；有人砲轟納德勒違法越權，認為如此超過國會職權；也有不滿川普的共和黨參議員認為穆勒報告「難堪地描繪出」川普所做所為，令人既震驚又惡心。

「紐約時報」與「國會山莊報」報導，納德勒向司法部發出傳票後，共和黨人大多支持巴維理，認為眾院司法委員會無權取得這些資訊，除非眾院院會授權對川普總統做正式的彈劾調查。

納德勒在委員會的對手、共和黨聯邦眾議員道格．柯林斯(Doug Collins，喬治亞州)砲轟此舉「做得太過頭了」，呼籲他縮小要求司法部交出報告的範圍，並給予更多時間回應；他認為納德勒要求「交出數百萬筆紀錄，這明擺了就是違法」，因為調查人員廣泛採用了大陪審團素材。

納德勒發傳票要求司法部交出完整版穆勒報告的做法，也使他與共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)的立場大大相反。葛理漢支持巴維理、接受他對穆勒報告的結論，並誓言要檢討曾鎖定川普及其競選陣營的調查人員。

就像大多數參院共和黨人一樣，葛理漢並未評論穆勒報告的內容。

然而，共和黨內並非所有人都支持川普，19日下午聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)開砲，認為穆勒報告「清醒地揭露了我們偏離開國先賢的原則與志向，已經有多遠」，但他也認為「政府運作將持續下去」。

羅穆尼在聲明中說，「對於這塊土地上最高當局內的個人，包括總統在內，其不誠實與誤導他人已普遍到這種程度，讓我感到惡心」，並且「震驚」於總統競選陣營竟然歡迎來自外國敵人的幫忙。

另一位共和黨聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)也表示，穆勒報告「難堪地描繪出」川普總統，包括他想把穆勒從特別檢察官的位子上踢走。