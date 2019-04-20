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穆勒報告索引提阿聯王儲 唯一列名的外國領袖

2019-04-20 14:37世界日報 記者張聲肇／綜合報導

阿拉伯國家中阿聯酋佔穆勒報告中最大份量。 美聯社
阿拉伯國家中阿聯酋佔穆勒報告中最大份量。 美聯社
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阿拉伯聯合酋長國(或譯「阿拉伯聯合大公國」)實質領導人阿爾納嚴(Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan)意外出現在特檢官穆勒448頁報告尾部「角色索引」欄裡；美聯社報導，他是穆勒報告中唯一出現在索引欄目中的外國領袖，份量大過任何阿拉伯國家的領導人。

這段「小附註」在川普政府反伊朗政策日益明顯，而阿聯官員走訪華府日益頻繁之際，特別引人注目。

德州大學分析家玻爾(Ryan Bohl)認為，阿聯統治階層一定想趁川普在位，好好提升與美關係，彌補歐巴馬對伊朗的「友善」動作。

現年58歲的阿爾納嚴王儲在71歲王兄2014年中風後，等於該國實際領導人，和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼關係也很好。

穆勒報告描述2017年元月川普就職前，阿爾納嚴在印度洋色謝爾群島(Seychelles)上一家高級旅館和川普顧問納德(George Nader)會面；納德是黎巴嫩裔美國人，2003年被捷克法院判定多起和未成年人性交罪成立。

納德在通俄調查中，和穆勒小組合作。

該次會面還有俄國總統普亭富商好友迪密崔夫(Kirill Dmitriev)，以及在川普陣營有門路的黑水軍事公司負責人普林斯(Erik Prince)。

迪密崔夫先前已拜託納德介紹川普團隊的人給他認識，但納德一開始不信任普林斯，該次會面中故意顯露本事說，「令妹蓓西．狄弗斯(Betsy DeVos)將是教育部長」。

穆勒報告說，迪密崔夫告訴納德，如果願意和普亭「歷史性會面」，普亭會很感激納德。

這場元月11日的會面，迪密崔夫、納德和普林斯之間還談了什麼，因為報告被塗黑，看不出來，唯一看得出來的是，普林斯請迪密崔夫警告普亭，要俄國不要插手利比亞的內戰。

華盛頓郵報2017年4月報導過該次會面，指稱曾替阿聯成立私人兵團的普林斯事後告訴國會，那場會面只是「偶然發生」，他也沒有特別飛到印度洋該群島見俄國佬；但穆勒報告證實事實相反，納德事前早就請了普林斯參加會議。

阿拉伯聯合大公國領導人阿爾納嚴，意外出現在特檢官穆勒448頁報告尾部「角色索引」...
阿拉伯聯合大公國領導人阿爾納嚴，意外出現在特檢官穆勒448頁報告尾部「角色索引」欄裡。 法新社
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