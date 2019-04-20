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穆勒提14起刑事案 迄今才移轉兩件

2019-04-20 14:32世界日報 編譯孫梁／綜合19日電

穆勒提出14項指控，但只移交兩項，12項案件仍不明。 法新社
穆勒提出14項指控，但只移交兩項，12項案件仍不明。 法新社
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特別檢察官穆勒的調查報告已經完成，但他的工作還要持續一段時間；因為調查報告顯示，穆勒在22個月對俄羅斯干預2016年大選的調查中，提到要把調查中產生的14件刑事案交給其他聯邦檢方處理，但迄今只提交了兩件。

這兩項分別是川普總統的前私人律師柯恩(Michael Cohen)，和前總統歐巴馬的白宮顧問克萊格(Gregory Craig)案，其餘12件刑事案尚無下文。

穆勒的調查報告說：「穆勒的辦公室在調查期間，對不屬於本調查範圍的犯罪證據，要定期進行篩檢和加以確定。調查團隊在與司法部副部長的辦公室協商後，把蒐集到的相關證據交給相關執法部門處理，主要是司法部轄下的聯邦檢察官和聯邦調查局(FBI)。」

穆勒是接受司法部副部長羅森斯坦的任命出任特別檢察官，負責對與俄羅斯政府和俄國公民與川普總統的競選團隊有關的所有線索進行調查，還包括在調查中產生的其他線索。

但報告表示，由於對持續調查可能產生的影響，相關刑事案的神秘移交訊息已被刪減。

穆勒的報告說，在發現柯恩的電匯詐欺證據後，他的案件已移交到紐約南區聯邦檢方。柯恩對逃稅、銀行詐欺和競選財務違規均認罪，他還承認在莫斯科的川普大廈建設計畫上對國會撒謊。柯恩已被判處三年監禁。

穆勒的調查團隊還把克萊格一案移交給紐約聯邦檢方，因為他在2012年為烏克蘭工作的問題上向司法部作偽證，但克萊格不認罪。

檢察官川普俄羅斯
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