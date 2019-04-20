彈劾vs.揭弊 民主黨分裂兩派議員僵持不下

2019-04-20 14:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合19日電



穆勒報告公開後，民主黨華倫要求國會展開彈劾程序。 路透社 分享 facebook

穆勒的調查報告公開後，對民主黨造成一定程度的分裂；一派要求對川普展開彈劾(impeach)程序，另一派則認為這場大戲應就此結束。

要求彈劾的，看來抓住了報告的部分內容而得到啟發，特別是穆勒關於川普十個潛在妨礙司法的事件，兩名爭取民主黨總統提名者--麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫(Elizabeth Warren )，及歐巴馬任內的房屋及城市發展部長卡斯楚(Julian Castro)掀起黨內彈劾的壓力；華倫19日更公開要求國會展開彈劾程序。

華倫強調川普行為不當的嚴重性，要求雙方放下政治考慮，履行憲法義務，這意味眾議院應該對川普展開彈劾程序。

然而眾院議長波洛西及她的團隊已經擋下要求彈劾的說法，強調在有關彈劾問題上的決定，並沒有改變。

民主黨的領袖們顯然希望能夠統一立場，認為他們獲得的憲法授權，並不需要他們彈劾總統，即使他們同意川普是犯了法；相反地，他們認為國會可以發掘更多有關川普的腐敗資料，然後在2020年大選中讓選民擊敗他。

民主黨領導層在發給國會議員的近千字談話要點中，並沒有使用彈劾一字。

有民主黨人表示，在國會休會兩個星期期間，民主黨領袖一直與主持社區論壇的民主黨國會議員保持聯繫，結果發現，選民很少提出彈劾總統的願望，相反地他們關注的重點是醫療保健、運輸、就業和處方藥價等和民生相關的議題。

民主黨國會眾議院黨團主席傑佛瑞(Hakeem Jeffries，紐約州)，18日在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，民主黨主要關注及執行「以民為主」的民生問題議程，因為它涉及每個人的錢包問題；不過，他們會在國會內，盡最大努力講述穆勒報告內容，並希望公布完整的報告，以闡明民主黨關注川普腐敗的程度。

他強調，這條路不是彈劾，而是進一步向美國人民揭發。