川普轟穆勒報告狗屎 「只想讓我好看」

2019-04-20 14:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



川普痛批穆勒報告。 路透社 分享 facebook

川普總統18日才歡欣慶祝特別檢察官穆勒的調查報告公布，重申自己「沒有勾結(俄羅斯)」，也沒有「妨礙司法」，宣稱「遊戲結束」(GAME OVER )；但隨著報告內容逐一被檢視，川普興奮不到幾個鐘頭，19日又怒氣沖沖的把這份報告斥為「完全狗屎」(total bullshit)。

到佛羅里達過復活節周末的川普，似乎終於有時間消化報告中描述他樂於從俄國的齷齪把戲得利，並一再試圖阻撓穆勒調查的內容；他痛斥那些與穆勒調查合作的現任和前助理，堅持他們對他的不堪描述「完全狗屎，只是想讓別人顯得好看(或讓我難看)。」

他一早就接連憤怒推文，痛批這些宣誓作證的人，向穆勒描述他如何屢次試圖阻止或影響調查，並形容他的白宮充滿謊言、狡詐和欺騙文化。

他寫道：「瘋狂穆勒報告裡有某些人談到我，這份報告本身是由18名仇恨川普的憤怒民主黨人所寫，捏造和完全不實。」

這分顯示充滿謊言、謾罵和恐慌的白宮景象的報告，至少使誓言要「排乾華府沼澤」的川普非常難堪，尤其這些材料大部分來自川普圈內人的宣誓證詞，而不是政敵。

接近川普的人說，川普雖覺得調查報告還他清白，同時也覺得那些說他壞話的人出賣他，雖然他們是宣誓作證，並獲白宮指示與穆勒團隊合作。

川普這種反應並不令人意外，幕僚也早就提心吊膽，不知道調查報告會如何呈現他們的證詞，以及他們與川普的關係會不會受到損害。

調查報告斷定川普之所以能夠逃過指控，是因為他企圖影響調查的做法大多不成功，因為他身邊的人拒絕執行他的命令或要求。

這種情況並未能阻止川普對那些違抗他的意願的人發火，調查報告屢次提到的前白宮律師麥甘恩(Donald McGahn)，更讓他不滿。

八個多小時後他再度推文，把穆勒調查斥為「對時間、精力和金錢的肥大浪費」，並威脅調查人員說，「現在終於到了轉過來，把那些觸犯非常嚴重罪行，甚至觸犯間諜或叛國罪的非常病態和危險人物繩之以法的時候。這種事情絕不應再發生！」