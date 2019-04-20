美國民眾無奈：對國家領袖感到厭煩

2019-04-20 14:25 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國民眾看穆勒報告，一致認同對國家領袖感到厭煩。 歐新社 分享 facebook

「穆勒調查報告」在美國輿論討論持續了一年多，相關人員被捕、收到傳票，以及川普總統砲火四射的推特發文，美國人民終於在18日有機會一睹廬山真面目；這份調查報告代表意義究竟為何，美國民眾雖然看法分歧，但有一點則是各界看法趨於一致，那就是對於國家領袖感到厭煩。

58歲的民主黨員茱蒂‧卡帕葛納(Judy Campagna)說，不明白為何川普在身邊許多幕僚都已被起訴的情況下，還能安然無事繼續執政；她說：「想不通為何他每次都能脫身。」

她的68歲丈夫金恩‧卡帕葛納(Gene Campagna)在2016年總統大選時，抱著不甘願心情投票給川普；對於穆勒調查報告公布之後的美國政局發展，金恩‧卡帕葛納說：「所有的選項都很糟糕。」

63歲共和黨員艾巴拉納爾普( Ray Ablanalp)則說，特別檢察官穆勒整個調查根本就是「浪費漫長的時間」；他說，穆勒調查結果顯示，民主黨人以及其他支持「通俄案」調查的人，才是真正的罪魁禍首，兩年時間以及金錢就這樣消耗掉。

不管位於政治光譜的哪一端，穆勒調查報告公布之後，民意反應出現了對於政府基本運作失常的不滿，以及當今美國民眾關切的重大議題，例如健保及基礎建設，竟然都受到忽略。

住在洛杉磯，經常投票給民主黨的49歲選民瓊斯(Dwayne A. Jones)指出：「川普讓我們看到我們的制度有著多麼嚴重的瑕疵，而就是失敗制度底下的產物，「他目前的所作所為也是制度容許他這麼做的。」

一般而言，民主黨籍人士把穆勒調查的公布報告看成一個「起點」，而非「終點」，認為報告內容為國會接下來針對貪腐政府啟動調查，提供了明確的一套大綱。