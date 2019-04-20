川普企圖阻撓調查 下屬拒絕從命

2019-04-20 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



穆勒報告呈現的川普。 路透社 分享 facebook

川普當初以自己的從商紀錄競選，誓言把民營企業的效率帶進聯邦政府；但是，穆勒報告顯示：願意做艱難對話和人事調動、直率對待員工和公眾與後續追蹤以確保決定獲得切實執行，這些企業主管的基本能力，川普完全沒有。

2017年6月川普指示前競選總幹事李萬度斯基(Corey Lewandowski)，要當時的司法部長塞辛斯公開宣布特別檢察官穆勒的調查對總統「非常不公平」；李萬度斯基把這個燙手的洋山芋丟給白宮高級官員狄爾朋(Rick Dearborn)；狄爾朋表示他已經處理好，其實什麼都沒做。

「華爾街日報」報導，這是穆勒報告描述的一段插曲，報告中根據幾十個目擊者的宣誓證詞，詳細描述川普白宮的內部運作情況。

在川普組織，川普以下達富有爭議的命令著稱，助理只能設法避免直接拒絕這些要求；例如，川普2009年叫助理說服當時擔任公司高級主管的柯恩(Michael Cohen)辭職，助理卻故意推托，直到川普最後不再提這件事。

穆勒報告顯示，在川普白宮同樣的劇碼一再上演，尤其是對川普一再試圖影響穆勒的調查及限制調查範圍；有關官員和熟人經常拒絕從命，或是根本不予理會，希望他忘記。

報告中指出，川普許多企圖阻撓調查的做法都不成功，因為助理不執行他的命令；川普也經常在事後反悔，甚至否認下達過這種命令。

即便如此，但大多數助理鮮少當面拒絕川普的要求，只是當作耳邊風。

川普也經常企圖把自己的決定怪罪給別人；2017年5月川普打算開除當時的聯邦調查局長柯米，一些顧問敦促他讓柯米自動辭職，可是他堅持己見。

柯米被革職的消息公開後，白宮要司法部發表聲明，宣稱那是副司法部長羅森斯坦的意思，可是羅森斯坦卻拒絕參與發表「不實故事」。

川普及其高級助理有時更故意誤導記者；柯米被開除後，白宮發言人莎拉‧桑德斯告訴記者，「無數聯調局人員」表示不支持柯米，而羅森斯坦自己決定審核柯米的表現。桑德斯後來告訴穆勒團隊，她一時失言，完全沒有事實根據。