川普喜怒無常 白宮人人提心吊膽

2019-04-20 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



穆勒報告揭露川普充滿偏質恐懼及陰謀。 路透社 分享 facebook

川普總統兩年前前獲悉司法部已任命特別檢察官調查通俄門後，在橢圓形辦公室宣稱「我的總統任期玩完了」；華盛頓郵報」報導，川普幾乎不幸言中，因為他隨後幾個月一直陰謀阻撓調查，在白宮引發腐敗和詐欺文化。

川普企圖阻止調查，因為他相信美國情報機構斷定俄國影響美國選舉威脅到他當選的正當性。

穆勒的調查報告說，川普的顧問鮮少向他挑戰，經常聽命行事；不過，有時碰到川普逼他們做近乎犯罪的事情，他們會拒絕。

川普下令白宮律師麥甘採取行動以把穆勒開除時，麥甘即決定寧可辭職也不做這種可能引發政治危機的事情。

穆勒報告生動的描述一個充滿偏執恐懼和陰謀的總統政權，以及對川普喜怒無常的發作提心吊膽的白宮圈子；報告中指出川普一再狂亂壓迫助理向民眾撒謊，否認真實的新聞報導，並捏造不實紀錄。

調查報告說：「如果我們經過徹底調查，能相信總統顯然沒有妨礙司法，我們會這麼說。根據事實和適用的法律標準，我們無法做這種判斷。」

雖然報告中描述的許多事件以前曾經報導，可是穆勒團隊一絲不苟的探究檢驗，使川普及其助理很難斥之為「假新聞」。尤其當中的要角，都是宣誓作證過，他們揭發的事實是由一個公正不阿而備受敬重的前聯邦調查局長認證的歷史產品。

穆勒報告顯示一個脾氣火爆的總統如何在政府最高階層，引發自尼克森以來未曾見過的混亂、欺騙、違法瀆職氣息。

他手下官員經常被拖進他製造不實說詞的計畫，而助理經常私下抱怨他呶呶不休的謾罵和衝動的指示，斥之為荒謬、愚蠢。他對看不順眼的助理也同樣不客氣，罵起人來口不擇言，動不動就要把人開除，曾罵麥甘是「滿嘴謊言的畜牲」。