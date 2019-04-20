白宮桑德斯稱失言：無意誤導民眾

2019-04-20 14:09 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



報告稱白宮發言人「失言」，桑德斯表示並未誤導民眾。法新社 分享 facebook

特別檢察官穆勒在通俄調查報告中指稱，白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders) 承認2017年5月她在白宮新聞發布會上說「『無數』聯邦調查局探員對前局長柯米失去信心，是一時『失言』」，導致桑德斯的「可信度」備受質疑；桑德斯19日試圖進行損害控管，在多個電視節目受訪，強調自己無意誤導民眾。

桑德斯在美國廣播公司(ABC)「早安美國」節目說，儘管她「一時失言」，但這番話的背後觀點仍然不假；她說，「是有些前任或現任FBI官員同意總統(開除柯米)的決定，很多人一直都這樣告訴白宮。」

在「CBS今晨」節目中，桑德斯也說：「最要緊的是這種情緒100％準確。」

司法部18日把刪節版的「通俄門」調查報告移交國會，並對公眾公開；在有關柯米被川普總統開除的部分提到，桑德斯說白宮聽到「無數」FBI特工對柯米的領導失去信心，在媒體追問下，她還補充說「電郵加簡訊至少有50個人」；但穆勒報告發現「沒有證據支持這些說法」。

穆勒報告指出，「總統在1月27日晚宴上告訴柯米『FBI的人真喜歡(他)』，沒有證據顯示總統在決定開除柯米前聽到別的消息，桑德斯向調查人員承認她的發言沒有根據。」

桑德斯在宣誓後與穆勒的調查人員交談時表示，她使用「無數」這個詞是「失言」(a slip of the tongue)。

桑德斯身為白宮發言人的可信度遭受質疑，這並非頭一回；去年，川普個人律師之一朱利安尼(Rudy Giuliani)公開表示，川普已把前私人律師柯恩(Michael Cohen)代墊給成人電影女星「風暴丹尼爾斯」(Stormy Daniels)的13萬元封口費，還給柯恩了。

川普否認丹尼爾斯與他有一夜情，白宮則一直絕口不提還錢之事；桑德斯的解釋是，在朱利安尼說這番話前，她對還錢之事一無所知。

哥倫比亞新聞評論(Columbia Journalism Review)總編輯兼發行人波普(Kyle Pope)說：「這個紀錄有案的證詞，已完全抹殺了桑德斯的可信度。」

波普指出，這種事讓人不禁懷疑，為什麼還會有記者去參加桑德斯的簡報會。

喬治華盛頓大學媒體與公共事務學院院長桑斯諾(Frank Sesno)則表示，發言人最重要的就是可信度，「當你拋棄或降低了可信度，就得承擔後果。」