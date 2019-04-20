影／美「恐怖屋」父母判無期徒刑 獲子女原諒淚灑法庭

2019-04-20 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國加州的一對夫婦去年被親生女兒揭發長年虐待12名子女，19日被判處無期徒刑。儘管這對父母的行為令人髮指，居所更被媒體封為「恐怖屋」（House of horrors），數名子女出庭時仍表示願意原諒，讓兩人淚灑法庭。

本案犯嫌是57歲的大衛和50歲的露易絲．特爾賓 (David & Louise Turpin)夫婦。兩人的17歲女兒去年從洛杉磯郊區的家跳窗脫逃報警，揭發她的父母惡行，包括讓12個子女與世隔絕、長期挨餓、監禁體罰、禁止洗澡與一切照護，甚至把孩子銬在床上。警方進入房屋時，發現內部骯髒不堪，糞便惡臭薰人。

法官宣布量刑前，特爾賓夫婦的子女也提交受害人影響陳述聲明。其中一人表示，「我很愛父母，儘管他們用可能不是最好的養育方式」，但「他們的所作所為讓我感到開心，因為這才成就今日的我。」還有一名孩子替父母求情，因為「他們相信他們所做的一切是為了保護我們」。

親自出庭的兒子表示，無法用言語形容他們成長過程的經歷，兄弟姊妹被鏈鎖住或遭到痛打等過往，讓他有時仍會做噩夢。但過去是過去，現在是現在，「我愛我的父母，已原諒他們對我們做出的許多事情」。

不過，也不是所有人都願意選擇原諒。另一名出庭的女兒就表示，她目睹父親如何改變母親，他們則幾乎改變她，但她瞭解自己身上發生的事情。她說，父母奪走她的全部人生，但現在她已經取回部分人生。

聽到有子女願意原諒他們，特爾賓夫婦也潸然淚下。曾在美國國防大廠任職工程師的大衛．特爾賓辯護律師代讀他的聲明聲稱，他實施的在家自學與家法是出於好意，從未有意讓小孩受到任何傷害。他愛他的小孩，也認為他的小孩愛他。

露易絲．特爾賓則親自發言，對自己的所作所為感到抱歉，聲稱她很愛自己的小孩，衷心期待有天可以看到他們，抱抱他們，將她的歉意告訴他們。

特爾賓夫婦承認14項重罪，但虐待小孩的原因仍沒有完全明朗。承審法官施華茲（Bernard Schwartz ）指責他們自私、殘酷不仁，永久改變孩子的一生，兩人逃過最重刑的唯一理由是早早承認犯行。