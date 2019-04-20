剛發推特就中彈！北愛爾蘭暴動 29歲女記者中槍身亡

2019-04-20 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



北愛爾蘭城市德利（Derry）當地時間18日晚間發生暴動，期間一名29歲調查女記者麥奇（Lyra McKee）不幸遭槍擊身亡，麥奇被外界視為新聞業的明日之星，意外離世讓同業感到痛心難捨。

美國有線電視新聞台（CNN）指出，麥奇生前仍追逐新聞，在推特上傳暴動的影像並寫道「德利今晚，完全狂亂」。麥奇撰筆的報導和文章，與她成長過程的歷史緊張和不穩定時期的背景密不可分，她的作品不僅受到國際矚目，更獲得出書機會。

《富比世雜誌》2016年發布的10大領域30位30歲以下的傑出青年（30 Under 30）榜單中，麥奇入選媒體業的前30強菁英，富比世評論麥奇「熱衷於挖掘其他人不關心的話題」。

麥奇從14歲開始就投身於新聞事業，在貝爾法斯特就讀的學校開辦報紙。麥奇身前致力於追查有關北愛爾蘭問題（The Troubles）落幕後的餘波，並編撰「失落的男孩」一書，書中描述八名男孩在「北愛問題」期間失蹤的故事，預計於2020年出版。北愛問題是指1960年代至1990年代在北愛爾蘭的長期暴力活動，造成逾3500人死亡。

1998年的《耶穌受難節協議》結束此一動盪時期，但緊張局勢始終存在，麥奇當年只有8歲。麥奇2016年發表在「大西洋」雜誌上的一篇文章中寫道：「我們是身處《耶穌受難節協議》的一代，免遭戰爭恐懼的波及，然而，這些恐怖事件的後遺症似乎跟隨著我們。」

在4月19日耶穌受難日這天，麥奇的友人和前同事得知麥奇身亡的消息，全國記者聯盟在一份聲明中說，「她的死亡對新聞業來說是一重大損失」。

全國記者聯盟秘書長杜利（Seamus Dooley）描述麥奇為一名深具「勇氣、作風和正直」的記者。杜利說，「她是一位說到做到且擁有熱情的女性，我毫不懷疑，正是此般精神，她昨晚才會出現在克里根（Creggan）街頭，觀察這座城市的暴動情況，她被子彈擊中前，才剛剛發了推文」。