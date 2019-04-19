從還我清白到鬼話連篇 川普又翻臉了

2019-04-19 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普19日砲轟特別檢察官穆勒的通俄門調查報告「鬼話連篇」（total bullshit），並指控報告捏造官員幕僚的談話紀錄，這與他之前宣稱穆勒報告「還他清白」的講法完全不同。

人在佛州個人產業「海湖莊園」過復活節假期的川普推文說：「在瘋狂的穆勒報告中有些特定人士對我的陳述純屬虛構。注意這些人所謂的談話筆記從來不存在，只有在需要的時候才會出現。」