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從還我清白到鬼話連篇 川普又翻臉了

2019-04-19 22:28聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普19日砲轟特別檢察官穆勒的通俄門調查報告「鬼話連篇」（total bullshit），並指控報告捏造官員幕僚的談話紀錄，這與他之前宣稱穆勒報告「還他清白」的講法完全不同。

人在佛州個人產業「海湖莊園」過復活節假期的川普推文說：「在瘋狂的穆勒報告中有些特定人士對我的陳述純屬虛構。注意這些人所謂的談話筆記從來不存在，只有在需要的時候才會出現。」

司法部18日將刪節版的穆勒報告送交國會。輿論普遍認為，川普試圖干預司法，但穆勒決定不起訴，而是有意交給國會處理。川普可能因此不滿。

川普抵達佛州度假，看起來神采奕奕。法新社
川普抵達佛州度假，看起來神采奕奕。法新社
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川普通俄門檢察官
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