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暗批老大哥？亞馬遜華郵加料有聲版穆勒報告訂價有玄機

2019-04-19 17:13經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國司法部特別檢察官穆勒針對「通俄門」的調查報告18日對外公布，出版商瞧見龐大市場商機，亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯也不例外。令人矚目的是，亞馬遜對有聲書部門Audible會員提供一種加值版本，訂價19.84美元，引人揣測這似乎影涉喬治·歐威爾（George Orwell）政治寓言小說《1984》。

穆勒花兩年時間調查並撰寫這份報告，結論是並未找到美國總統川普在2016年競選期間與俄羅斯政府勾結串通的刑事證據，但不排除川普勝選後可能干擾司法調查。

報告內容（PDF網址：https://www.justice.gov/storage/report.pdf）超過400頁，18日一發布後，已登上亞馬遜「民族主義」和「政治歷史與理論」類別預售紙本書的暢銷榜榜首。邦諾（Barnes & Noble）將為旗下電子書閱讀器Nook發行免費電子書。三家出版社，包括賽門舒斯特的Scribner、Melville House和Skyhorse Publishing，都將出版穆勒報告。

亞馬遜的Audible部門將銷售一款特製的穆勒報告有聲書版，附上華爾街日報對「通俄門」事件的相關報導與素材，定價28.34美元，Audible會員可享折扣價19.84美元。

MarketWatch報導指出，把價格訂在「19.84美元」，不免令人聯想到歐威爾名著《1984》。在這部反烏托邦政治寓言小說中，歐威爾描述極權政府宰制下的恐怖世界，人民思想言行都受到監控，如今所謂「老大哥正在監視你」（Big Brother is watching you）、「雙言巧語」（doublespeak）等辭彙都典出於此。

華郵版穆勒報告附上有普利茲獎加持的華郵記者群深入分析調查報導，以及一篇標題為「總統、檢察官，與守護美國民主」的導言，是目前在亞馬遜網站上開放預約訂購的幾個版本之一。截至18日為止，各種版本中，以定價7.99美元、由名律師Alan Dershowitz撰寫導言的Kindle版本最暢銷。

令許多人好奇的是，價格訂在19.84美元，是不是有意暗諷川普？製作這本有聲書的賽門舒斯特有聲書部門行銷與公關主管Lauren Pires向MarketWatch強調：「純屬巧合。」她並表示，華郵並未參與訂價事宜。

然而，與歐威爾《1984》的聯想濃厚到令人無法忽視。亞馬遜Audible宣稱，讀穆勒報告，基本上可讀出「總統職位的命運及我國民主的未來」。

另有一點也耐人尋味：川普曾一再批評華盛頓郵報、CNN等主流媒體製造「假新聞」，對華郵老闆貝佐斯也向來沒有好話。亞馬遜執行長貝佐斯在2013年以2.5億美元私人資金買下華郵。

華盛頓郵報老闆兼亞馬遜執行長貝佐斯（左）是美國總統川普經常批評的對象，如今亞馬遜...
華盛頓郵報老闆兼亞馬遜執行長貝佐斯（左）是美國總統川普經常批評的對象，如今亞馬遜Audible部門發行華郵版「穆勒報告」有聲書訂價19.84美元，令人與歐威爾政治寓言小說《1984》產生聯想。路透
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