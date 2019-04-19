民主黨認川普妨礙司法證據明確 準備連署啟動彈劾

2019-04-19 17:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合18日電



民主黨國會議員18日紛紛表示，特別檢察官穆勒的調查報告明確列出表明川普總統妨礙司法的證據，足以啟動彈劾程序，完全不是川普自稱的他沒有任何過錯。

司法部把448頁的調查報告經過節選，18日提交眾院後，文本也在司法部的網站公布。眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)說，穆勒的報告指出了川普涉嫌妨礙司法和其他不妥行為，清楚地顯示川普拒絕穆勒的約談，拒絕對後續問題提供書面答復，他的助手還銷毀與通俄門調查有關的證據。納德勒說，要求川普對其行為負責的使命如今落在國會身上，他準備向司法部發出傳票，要求提交報告全文。

在被問到要求川普承擔責任是否意味著彈劾時，納德勒說：「這是一種可能性，但還有其他選擇。」

國會民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以前對彈劾是淡化處理，但她18日發推特說，她準備連署其他眾議員提出的彈劾決議，「我知道參院的政治現實，但司法部的報告指出，是否妨礙司法應由國會決定後，沒有任何理由要放棄繼續調查的責任。」她認為，穆勒的報告顯然把彈劾提到了面前。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)說，司法部長巴維理歪曲了穆勒報告的重要部分，是嚴重誤導國民。他表示，穆勒的報告多次指出，川普試圖干預調查，包括自己說謊和讓他人撒謊。報告指出，川普的行為是否為妨礙司法，要由國會考慮。

謝安達說：「無論川普的行為是不是犯罪，無疑是不誠實、不道德和不愛國的，所有美國人都應譴責，報告所列舉的事實都應譴責。」

眾院監督委員會主席庫明斯(Elijah Cummings)聲明說，國會應發傳票要求司法部提交報告全文，司法部反對指控現任總統的政策，顯然在穆勒的分析中起到了重要作用，穆勒報告提出的首要問題就是妨礙司法。