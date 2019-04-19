親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

言論自由與民主參與的對撞 該如何平衡考量？

獨／鄭進一自爆失誤才寫歌給韓國瑜 坦言老化失能了

民主黨認川普妨礙司法證據明確 準備連署啟動彈劾

2019-04-19 17:57世界日報 編譯孫梁／綜合18日電

民主黨國會議員18日紛紛表示，特別檢察官穆勒的調查報告明確列出表明川普總統妨礙司法的證據，足以啟動彈劾程序，完全不是川普自稱的他沒有任何過錯。

司法部把448頁的調查報告經過節選，18日提交眾院後，文本也在司法部的網站公布。眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)說，穆勒的報告指出了川普涉嫌妨礙司法和其他不妥行為，清楚地顯示川普拒絕穆勒的約談，拒絕對後續問題提供書面答復，他的助手還銷毀與通俄門調查有關的證據。納德勒說，要求川普對其行為負責的使命如今落在國會身上，他準備向司法部發出傳票，要求提交報告全文。

在被問到要求川普承擔責任是否意味著彈劾時，納德勒說：「這是一種可能性，但還有其他選擇。」

國會民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以前對彈劾是淡化處理，但她18日發推特說，她準備連署其他眾議員提出的彈劾決議，「我知道參院的政治現實，但司法部的報告指出，是否妨礙司法應由國會決定後，沒有任何理由要放棄繼續調查的責任。」她認為，穆勒的報告顯然把彈劾提到了面前。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)說，司法部長巴維理歪曲了穆勒報告的重要部分，是嚴重誤導國民。他表示，穆勒的報告多次指出，川普試圖干預調查，包括自己說謊和讓他人撒謊。報告指出，川普的行為是否為妨礙司法，要由國會考慮。

謝安達說：「無論川普的行為是不是犯罪，無疑是不誠實、不道德和不愛國的，所有美國人都應譴責，報告所列舉的事實都應譴責。」

眾院監督委員會主席庫明斯(Elijah Cummings)聲明說，國會應發傳票要求司法部提交報告全文，司法部反對指控現任總統的政策，顯然在穆勒的分析中起到了重要作用，穆勒報告提出的首要問題就是妨礙司法。

川普民主黨通俄門
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

暗批老大哥？亞馬遜華郵加料有聲版穆勒報告訂價有玄機

2019-04-19 17:13

紐時質疑：若無通俄、妨礙司法 為何謊言滿天飛

2019-04-19 18:50

共和黨呼應川普 籲民主黨向前看、別糾纏

2019-04-19 18:06

川普鬥法採拖延戰術 關鍵事件「統統記不起」

2019-04-19 17:59

影／驚險一刻！電線走火瞬間引燃 技工差點遭殃

2019-04-19 15:33

北加僑界支持台灣參與世衛組織

2019-04-19 15:04

通俄門報告／遊戲結束非川普說了算 戰場將轉眾院

2019-04-19 14:47

通俄門報告／川普自誇記性好 一被調查就健忘

2019-04-19 14:44

通俄門報告／免費電子版不讀？ 紙本穆勒報告大暢銷

2019-04-19 14:20

通俄門報告／刪節近千處 較完整版給國會

2019-04-19 14:20

通俄門報告／川普疑妨礙司法 穆勒查這7件事

2019-04-19 14:20

川普涉妨礙司法 穆勒追查關鍵7件事

2019-04-19 13:32

關鍵報告！不聽話的幕僚 反幫川普解了套

2019-04-19 13:26

章瑩穎案六月初開審 章家人盼被告處死

2019-04-19 12:30

華裔帶花旗參回中國 入境遭查禁

2019-04-19 12:29

影／穆勒報告揭 白宮發言人樂當「假新聞製造機」

2019-04-19 12:04

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

有免費版本不讀？穆勒報告實體書大暢銷

2019-04-19 09:19

美司法部長：較少刪減的穆勒報告將送交國會少數議員

2019-04-19 08:20

美移民政策緊縮 紐約人口逾10年來首度減少

2019-04-19 07:37

「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56

通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53

刪節版通俄門報告公布 川普推特發圖：遊戲結束

2019-04-19 00:01

通俄門報告不全 美國會不肯罷休

2019-04-18 23:47

美司法部長巴維理：特別檢察官未發現川普通俄證據

2019-04-18 22:34

穆勒公布調查報告 川普「權力遊戲風」推文：遊戲結束

2019-04-18 22:26

川普可能嚴重觸法 但因是總統不能起訴？

2019-04-18 22:20

巴維理事事體貼老闆 川普就是要這種司法部長

2019-04-18 21:47

郭董財富是川普一倍 美國富豪選總統前例多

2019-04-18 20:36

美「中國研究首席權威」受邀赴北京 沒簽證去不成

2019-04-18 20:33
看更多

熱門文章

4.2萬年前小馬駒「血還在流」 科學家：有望復活

2019-04-18 21:30

法富豪搶捐錢重建聖母院…真相太可惡 讓民眾氣炸

2019-04-19 10:00

新加坡不再承認57所外國醫學院文憑 長庚中箭

2019-04-18 22:11

郭董財富是川普一倍 美國富豪選總統前例多

2019-04-18 20:36

聖母院大火雙塔倖存 全因這個決定

2019-04-18 23:19

洗金ㄟ！ 名偵探「工藤新一」宣布參選市議員

2019-04-18 20:01

巴黎聖母院大火 縮時攝影可能提供重要線索

2019-04-18 22:27

上網拍賣9千萬「暴龍寶寶」化石 他遭科學家抨擊

2019-04-18 19:51

eBay上拍賣聖母院燒焦木材 網友痛批「無恥噁心」

2019-04-18 20:20

懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45

名校學生為何投票通過漲學費？李家同告訴你漏網新聞

2019-04-18 22:03

穆勒公布調查報告 川普「權力遊戲風」推文：遊戲結束

2019-04-18 22:26

從109辣妹變韓妞 日本女人這張臉到底怎麼追流行？

2019-04-19 11:00

美「中國研究首席權威」受邀赴北京 沒簽證去不成

2019-04-18 20:33

保全聖母院 消防員忍痛棄教堂尖頂

2019-04-18 23:50

佛光山致函教宗 願助重建巴黎聖母院

2019-04-19 08:20

佐科威宣布勝選印尼總統 對手宣稱舞弊拒認輸

2019-04-18 19:41

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

WTO裁決：中國限制美國部分穀物進口的關稅配額制不公

2019-04-19 10:06

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56

潑水節上傳性感露點照 遭警方逮捕「她」喊冤

2019-04-19 15:31

費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48

通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53

影／穆勒報告揭 白宮發言人樂當「假新聞製造機」

2019-04-19 12:04

英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35

才拋川金三會 北韓突試射「新戰術武器」

2019-04-18 23:56

中美貿易協議將問世？五月底擬川習會

2019-04-19 00:27

影／澳洲野犬襲人 趁夜潛入露營車叼走熟睡男嬰

2019-04-19 16:50

北海道石炭博物館夜裡大火 已延燒超過8小時

2019-04-19 09:02

東海岸鐵路復工 有中資的馬來西亞城也將重啟

2019-04-18 23:12

德仁即位天皇後 首位會見的國賓將是他

2019-04-19 11:24

NASA任務延長 女太空人328天飛行將創紀錄

2019-04-18 19:21

美中談判 拚下月初達協議

2019-04-19 01:43

川普可能嚴重觸法 但因是總統不能起訴？

2019-04-18 22:20

愛滋病能救人？ HIV病毒令「氣泡男孩」獲得新生

2019-04-19 14:57

三星折疊機螢幕傳兩天就故障

2019-04-19 01:49

調查聖母院遇火劫原因 法警初步判斷為電線短路

2019-04-19 11:32

情侶受困荒野險成鱷魚點心 畫下「HELP」求救化險為夷

2019-04-19 14:57

美移民政策緊縮 紐約人口逾10年來首度減少

2019-04-19 07:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top