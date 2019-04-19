川普鬥法採拖延戰術 關鍵事件「統統記不起」

2019-04-19 17:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合18日電



根據公布的穆勒報告，總統川普逃過迫使他作證的傳票，其中一個策略是在法律戰中採取「大量拖延」策略，穆勒的特別檢察官辦公室為免墜入其中，於是即使川普提交的書面答覆是「不充足」，也未再追究了。

穆勒決定放棄在法庭上迫使川普作證，這亦是川普在通俄門調查中的最大勝利，同時川普在他的書面答覆中，20多次表示，他對競選期間或之後的重要事情，「甚麼都記不起」。

根據司法部18日公布的穆勒調查報告，由於考慮到大量的拖延，如果要採取這樣的調查步驟，勢必對調查造成極大的延遲，為免夜長夢多，調查辦公室最終決定放棄要川普上庭作證。

不過調查辦公室表示，「基於我們取得大量的有關總統言行及公開聲明等證據，經作出評估後，確信即使沒有總統的證供，我們仍然有大量證據了解整件事件的來龍去脈。」

其中包括川普說他根本記不起有關2016年6月，他的競選團隊在川普大樓內與俄羅斯有密切關係的律師會晤，一起商討如何黑喜萊莉．柯林頓。

川普也表示全記不起駭客攻擊及大爆民主黨電郵內容，又說記不起他的競選團隊與維基解密接觸之事，也記不起他的長期顧問史東與維基解密接觸……記不起在競選期間討論特赦維基解密創辦人阿桑吉之事。

川普對所有關鍵事件統統記不起，與他對其他事情的良好記憶成為鮮明對比，他在2018年6月的記者會上曾自誇有良好記憶力。

川普曾說過他的桌曆清楚指出，在馬納福與俄羅斯律師維塞尼茨卡雅(Natalia Veselnitskaya)會晤的早上，他曾見過馬納福。這次與維塞尼茨卡雅會晤的還有川普的長子及女婿，但最終沒說出結果來。

有些時候，川普以競選策略或幽默為動機為自己的行為辯護，也淡化川普集團在莫斯科的開發項目。總之，統統記不起就是最好的應付招數。