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共和黨呼應川普 籲民主黨向前看、別糾纏

2019-04-19 18:06世界日報 編譯孫梁／綜合18日電

司法部公布特別檢察官穆勒的調查報告後，眾院共和黨議員呼應川普總統的說法，並支持司法部長巴維理做出的與俄羅斯沒有勾結的結論，要求民主黨人且勿糾纏，而是要向前看。

共和黨眾議員在報告公布前就以為可以翻篇，可開始面向2020年的選舉，結果所公布的節選報告卻含有對川普有害的訊息，如烏雲籠罩在川普頭上，「權力遊戲」變為「權力終結」。

眾院少數黨領袖麥卡錫說，民主黨人希望繼續調查他們想像中的證據，但實際上並不存在。眾院共和黨第二號人物史卡里斯(Steve Scalise)說，民主黨人應向美國民眾道歉。

共和黨眾議員米德斯(Mark Meadows)說，穆勒的報告沒有提出指控，民主黨的調查應立刻結束。他說，檢方的職能只有一個，就是追究和提控，如果穆勒兩年半的調查都沒有提出指控，不知道與俄羅斯勾結和妨礙司法的調查還要持續多久。

但共和黨參議員不像眾院共和黨人那樣迫切地要給穆勒的報告畫上句號，多數共和黨參議員認為應先閱讀報告，才能看出眾院共和黨人主張的到了向前看的時候是否正確。共和黨參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)說：「在我認真閱讀報告前，我不會做出評論。」

參院共和黨第四號人物布倫特(Roy Blunt)說，他不認為穆勒報告所列舉的妨礙司法證據，會給川普和共和黨帶來麻煩，他對司法部長巴維理是否到國會作證也持中立立場，但他表示，只有在閱讀報告後，才能知道川普是否清白。

布倫特說：「我沒有理由質疑司法部長和副部長的結論，如果他們的結論也在穆勒的報告中得到證實，有關爭論就應結束。」

參院共和黨人表現出的謹慎態度，反映了參眾兩院權力的不同，在民主黨人要求繼續調查和可能發動彈劾上，是眾院將發揮重要作用。

共和黨民主黨川普
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