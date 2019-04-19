紐時質疑：若無通俄、妨礙司法 為何謊言滿天飛

2019-04-19 18:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合18日電



司法部18日公布刪節版的穆勒報告，紐約時報整理出重要內容、摘錄及分析，發現這兩年來外界疑問之一是，若川普陣營既無勾結俄國、又無妨礙司法的情事，為何許多川普圈內人不是說謊、誤導他人，就是改變說辭？

原本外界希望穆勒報告可以解答，但從報告中可以看出，穆勒其實跟大家一樣疑惑，不了解這些人的動機。

穆勒在這宗22個月調查中發現，儘管川普競選陣營與俄國人多次聯絡，沒有足夠證據顯示川普總統或其陣營涉及與俄羅斯的犯罪陰謀。穆勒報告有詳細記載總統意圖阻撓這項調查，且調查人員多次辯論這些行為是否構成妨害司法的犯罪。

根據穆勒報告第二部77頁，「總統與白宮助理原先就開除柯米(原聯邦調查局(FBI)局長)，對媒體與公眾提出一套說詞。最初想依賴這套說詞，或許支持總統顧慮提出開除(柯米)真正原因的說法，儘管證據並未解答這些顧慮是個人因素、政治因素或兩者皆然。」

紐時指出，穆勒暗示川普老是想阻撓、傷害這項調查。

根據穆勒報告第二部157頁，「這些經常發生在一對一會談中，總統試圖在正常管道以外運用他的正式權力，這些行為從試圖開除特別檢察官及逆轉司法部長自請迴避的影響、試圖運用正式權力以限縮本調查的範圍，到直接或間接接觸證人以影響其證詞都有。若把這些行為放在一起來看，就能顯現其重要性。」

紐時報導，穆勒舉出的許多可能妨害司法情事，過去兩年媒體多次報導，但穆勒想辦法把他們拼湊起來，變成一種行為模式，讓大家可以了解川普的行為及意圖。

紐時也提到，穆勒在調查中發現不少可能罪行，已將其中14項轉交其他執法機關處理。

根據穆勒報告第二部D-3頁，「本辦公室進行調查時，定期發現在特別檢察官調查範圍以外的潛在犯罪活動的證據。在諮詢司法部副部長辦公室後，本辦公室將證據轉交相關執法機關，主要是司法部旗下其他單位，以及聯邦調查局。」