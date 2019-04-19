北加僑界支持台灣參與世衛組織

2019-04-19 15:04 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



北加州僑界聲明支持台灣參與世界衛生組織 黃少華 分享 facebook

為支持中華民國（台灣）參與「世界衛生組織」（WHO）和2019年「世界衛生大會」（WHA），北加州僑界代表於18日在金山國父紀念館召開記者會，呼籲中華人民共和國政府和世界衛生組織邀請中華民國政府派員參與交換衛生專業知識，保障台灣2300萬人乃至全人類健康。

僑界發表聲明指出，2017年和2018年，台灣雖未能受邀以觀察員身分出席世界衛生組織，但台灣積極爭取參與相關技術性會議、機制及活動的訴求，已獲得越來越多國家了解及支持。

中華傳統文化協會常務理事鄧灼照介紹，僑界已經在灣區發起簽名運動，敦促世界衛生組織邀請台灣參加世界衛生大會。

主持本次記者會的林炳昌表示，世界衛生組織不是政治組織，而是跨越國界、跨種族的衛生組織，目的是互相交換衛生專業知識來消除人類疾病，讓全世界享受到進步醫藥。他說，有關國家的政治人物不應該有一念之差，而是要影響世界衛生組織重新邀請台灣參加世界衛生大會。

中華傳統文化協會會長周達昌認為，世界衛生組織不應講政治，要關注全球人口健康，台灣2300萬人如果有嚴重的衛生問題，也會影響全球人口健康。

美洲秉公總堂總理余武良說，台灣現已成功自國際援助接受者轉型為國際援助提供者，台灣的發展經驗可成為許多國家的參考，將台灣納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使世界衛生組織的防疫能力更具成效。

來自合和總會館的商董胡建邦以及美洲秉公總堂書記長楊子超表示，台灣全民健保制度自1995年實施至今，全民均可獲得必要的醫療照護，不遺漏任何人，有能力貢獻世界衛生組織突發衛生世界計畫，提供緊急醫療援助。

僑界的聲明稱，台灣已成功協助培訓出數以千計的各國醫療專業衛生人員，為心房電燒術、高階重建手術、顯微重建手術等醫療專業領域的國際重要培訓基地。

美洲華僑和平總會會長余健全、中國國民黨舊金山分部常委毛小苓、美洲合勝總堂書記長陳龍贊、林西河總堂副主任林柏勵、至德三德總公所元老吳志仁和周榮桂等也在會上發言。