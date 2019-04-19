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川普涉妨礙司法 穆勒追查關鍵7件事

2019-04-19 13:32世界日報 編譯黃秀媛／綜合18日電

川普涉嫌妨礙司法七例。 法新社
川普涉嫌妨礙司法七例。 法新社
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特別檢察官穆勒的調查報告顯示，穆勒曾探究川普總統許多可能妨礙司法的舉動；「紐約時報」報導，據信穆勒曾調查其中七個事件：

1.要柯米停止調查佛林

川普上台之初有一次與國家安全高層官員開會後，把聯邦調查局長柯米留下來，要聯調局停止調查他原來的國安顧問佛林，但柯米拒絕；佛林後來承認向調查人員撒謊，並同意與穆勒合作。

2.對與俄國人會面發表誤導性談話

川普到歐洲參加20國峰會後，返國途中在「空軍一號」專機上，助理討論如何回應「紐時」對川普競選期間，他的長子曾安排與一個宣稱能提供喜萊莉‧柯林頓黑資料的俄國律師會面的報導。川普硬插進來，主張盡可能少提供資料，並親自口述回應內容。這個聲明存心誤導，宣稱這項會面主要是討論美國人領養俄國孤兒之事。

3.開除柯米

川普起初宣稱他在2017年5月開除柯米，是因為柯米對調查柯林頓「電郵門」處理不當；但幾天後又表示，他當時腦子裡想著俄國，並向造訪白宮的俄國高級官員宣稱開除柯米使他如釋重負。

4.企圖開除穆勒

穆勒2017年5月獲任特別檢察官後，川普企圖迫使白宮法律顧問麥甘恩要司法部開除穆勒，遭麥甘恩拒絕。

麥甘恩向調查人員說，2017年6月17日川普打電話到他家裡，堅持要他開除穆勒。麥甘恩忍無可忍，開車到白宮收拾辦公室，向白宮高級官員聲明他不幹了。這些官員要他別理會川普，因此他在白宮多待了一年。

5.企圖利用李萬杜斯基向塞辛斯施壓

川普曾兩度試圖利用曾任他的競選經理的李萬度斯基，影響司法部長塞辛斯。2017年6月19日川普在白宮口述信息，要李萬度斯基帶給塞辛斯，要塞辛斯公開宣布，雖然他對通俄門調查自請迴避，可是這項調查對總統「非常不公平」，而且總統沒有做任何錯事。

一個月後，川普問李萬度斯基信送到沒有，李萬度斯基表示很快就會送去。數小時後川普向「紐時」批評塞辛斯。調查報告表示李萬度斯基對送這種信息感到很不自在，並問曾與塞辛斯共事的白宮官員狄爾朋該怎麼辦？狄爾朋選擇不自討苦吃。

6.企圖促使塞辛斯取消自請迴避

塞辛斯因在競選期間就支持川普，2017年3月對通俄門調查自請迴避，使川普火冒三丈，痛斥塞辛斯背叛，宣稱他需要司法部有忠心耿耿的人來保護他。其後幾個，月川普企圖迫使塞辛斯重新接管調查作業，並要他取消自請迴避。塞辛斯拒絕，並遭到川普加強施壓。

7.向證人談論證詞

川普要助理駁斥「紐時」對調查人員已知道川普企圖開除穆勒的報導，並要麥甘公開駁斥，否則要他滾蛋。川普後來堅持他從未下令開除麥甘恩，麥甘恩不同意他的說法，川普則稱他不記得有這回事。

川普涉嫌妨礙司法七例。 歐新社
川普涉嫌妨礙司法七例。 歐新社
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川普塞辛斯白宮
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