關鍵報告！不聽話的幕僚 反幫川普解了套

2019-04-19 13:26 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



穆勒為何未能作出川普妨礙司法的結論？川普公開抱怨，幕僚未遵令行事，反救他免陷妨礙司法指控。攝影／趙元良 分享 facebook

塞翁失馬，焉知非福，川普總統曾經公開抱怨幕僚沒有遵命行事，到頭來反而幫他在通俄案中解套，成了沒有陷入妨礙司法指控的重要關鍵。

「今日美國報」報導，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)領軍的「通俄案」調查，為何到最後並沒有對川普提出妨礙司法罪名起訴，引起各界好奇。

從18日公布的刪節版調查報告可以看出，川普動輒大喇喇表態，遇到不滿則毫不掩飾怒意；對照川普身邊高層核心幕僚不願配合行事的許多實例，不難看出川普絕大多數的計畫與打算，其實都在幕僚默默「卡關」下，變得窒礙難行

穆勒調查報告裡記載著不少爭議焦點，描述了川普如何企圖阻止或破壞「通俄案」調查；然而，川普處心積慮的各種打算一一失敗，如今也救了川普自己。

調查結論指出：「川普設法影響調查的各種手段，絕大多數沒能成功，主要原因在於圍繞在總統身邊的幕僚群拒絕配合他的命令，也沒有答應他的要求。」

如果要以妨礙司法罪名起訴川普，穆勒調查團隊認為，有三大要素必須成立：妨礙的行為、與正式展開程序有關係，以及存有犯罪或貪污腐敗的意圖。

報告中指出，川普自從知道自己遭到妨礙司法的調查之後，便發動了鋪天蓋地的公然抨擊，私底下則企圖控制調查行動，不管透過公開或私人管道，川普還頻頻鼓吹證人不要配合調查。

穆勒調查報告最具有爭議性的重點便是，對於川普是否妨礙司法，特別檢察官的調查並沒有具體結論；穆勒並沒有起訴川普，但也沒有讓川普因此洗刷清白，而是把決定權交給司法部長巴維理( William Barr)與副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)。

對於川普是否妨礙司法，穆勒團隊調查了川普開除聯邦調查局局長柯米(James Comey)的事件，也調查了川普如何設法想要撤換穆勒、削減調查行動。調查團隊也針對川普如何避免相關證據曝光、如何企圖讓前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)主導「通俄案」調查，進行了解。

前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)、前川普競選總幹事馬納福(Paul Manafort)、前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)遭到犯罪起訴之後，川普採取了哪些行動，穆勒團隊都做了詳細調查。