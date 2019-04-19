華裔帶花旗參回中國 入境遭查禁

2019-04-19 12:29 世界日報 記者顏潔恩／紐約報導



紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩 分享 facebook

花旗參(American Ginseng)是許多在美華人返國送禮的備禮品，但日前有兩位紐約華人在中國四川成都海關遭查，被禁止攜帶花旗參入境；紐約華裔藥材店業18日表示，經過乾燥處理的人工花旗參可入境中國，但受美中貿易戰影響，加上各地海關規定不同，近來情況已有變化，也造成花旗參銷量下跌75% 。

根據四川新聞網報導，兩名從紐約飛往成都的華裔旅客，在成都海關駐守的雙流機場入境時被海關人員截停，兩人攜帶約1.05公斤重的五盒花旗參製品被禁止帶入；成都海關並提醒，除非持有允許進出口的證明書，任何用作貿易的攜帶、或郵寄瀕危物種的進出境行為均屬違法，將被追究法律責任。

根據中國農業部和國家質量監督檢驗檢疫總局制定的「中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產品名錄」，在「植物以及植物類別產品中」，「種子(苗)、苗木及其他具有繁殖能力的植物材料」屬於禁止入境產品，新鮮而未經乾燥花旗參因為具備繁殖能力，便屬於此類禁止入境的植物；進出口商可申領許可證入境經過乾燥處理的花旗參。

布碌崙(布魯克林)豐澤藥業老闆徐女士18日表示，花旗參受到美中貿易戰爭的影響，不少旅客因害怕入境被查獲而不購買，銷量下跌至少75%；她說，亞洲各地海關的規定不相同，就算符合普遍的規定，也有可能在特定機場入境時被截停，「所以關於花旗參的具體規定還真不好說」。

根據美國和中國的豁免協議，如果是自用的旅客，無需證明便可攜帶少量種植花旗參進入中國；在海外郵寄方面，若無法附上相關文件，不建議消費者將花旗參郵寄至其他地區，種植花旗參有很大可能被誤為是野生而被扣押。

根據香港海關法例，任何人進口花旗參必須出示證明，但符合特定情況可豁免許可證的要求：合法獲得花旗參、為非商業用途的個人擁有、進出口時攜帶或放在個人行李中、或相關進出口地區已實施豁免政策。

台灣關於進口供中藥使用的條約，規定旅客攜帶的藥材每種最多一公斤，一次不能超過12種，想要超量攜帶的旅客需憑著許可證入境；自用者攜帶的藥材價值應在1000元以下、六公斤以內，無需出示許可證。

紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩 分享 facebook