親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／談總統初選 蔡英文：不能民調，民調就分裂了

為韓國瑜留選總統的窗 吳敦義重提「徵召初選」

華裔帶花旗參回中國 入境遭查禁

2019-04-19 12:29世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩
紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩
分享

花旗參(American Ginseng)是許多在美華人返國送禮的備禮品，但日前有兩位紐約華人在中國四川成都海關遭查，被禁止攜帶花旗參入境；紐約華裔藥材店業18日表示，經過乾燥處理的人工花旗參可入境中國，但受美中貿易戰影響，加上各地海關規定不同，近來情況已有變化，也造成花旗參銷量下跌75% 。

根據四川新聞網報導，兩名從紐約飛往成都的華裔旅客，在成都海關駐守的雙流機場入境時被海關人員截停，兩人攜帶約1.05公斤重的五盒花旗參製品被禁止帶入；成都海關並提醒，除非持有允許進出口的證明書，任何用作貿易的攜帶、或郵寄瀕危物種的進出境行為均屬違法，將被追究法律責任。

根據中國農業部和國家質量監督檢驗檢疫總局制定的「中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產品名錄」，在「植物以及植物類別產品中」，「種子(苗)、苗木及其他具有繁殖能力的植物材料」屬於禁止入境產品，新鮮而未經乾燥花旗參因為具備繁殖能力，便屬於此類禁止入境的植物；進出口商可申領許可證入境經過乾燥處理的花旗參。

布碌崙(布魯克林)豐澤藥業老闆徐女士18日表示，花旗參受到美中貿易戰爭的影響，不少旅客因害怕入境被查獲而不購買，銷量下跌至少75%；她說，亞洲各地海關的規定不相同，就算符合普遍的規定，也有可能在特定機場入境時被截停，「所以關於花旗參的具體規定還真不好說」。

根據美國和中國的豁免協議，如果是自用的旅客，無需證明便可攜帶少量種植花旗參進入中國；在海外郵寄方面，若無法附上相關文件，不建議消費者將花旗參郵寄至其他地區，種植花旗參有很大可能被誤為是野生而被扣押。

根據香港海關法例，任何人進口花旗參必須出示證明，但符合特定情況可豁免許可證的要求：合法獲得花旗參、為非商業用途的個人擁有、進出口時攜帶或放在個人行李中、或相關進出口地區已實施豁免政策。

台灣關於進口供中藥使用的條約，規定旅客攜帶的藥材每種最多一公斤，一次不能超過12種，想要超量攜帶的旅客需憑著許可證入境；自用者攜帶的藥材價值應在1000元以下、六公斤以內，無需出示許可證。

紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩
紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩
分享

紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩
紐約華裔攜帶花旗參入境中國遭查獲，各區海關規定不同。攝影／顏潔恩
分享

海關紐約機場
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影／穆勒報告揭 白宮發言人樂當「假新聞製造機」

2019-04-19 12:04

章瑩穎案六月初開審 章家人盼被告處死

2019-04-19 12:30

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

有免費版本不讀？穆勒報告實體書大暢銷

2019-04-19 09:19

美司法部長：較少刪減的穆勒報告將送交國會少數議員

2019-04-19 08:20

美移民政策緊縮 紐約人口逾10年來首度減少

2019-04-19 07:37

「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56

通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53

刪節版通俄門報告公布 川普推特發圖：遊戲結束

2019-04-19 00:01

通俄門報告不全 美國會不肯罷休

2019-04-18 23:47

美司法部長巴維理：特別檢察官未發現川普通俄證據

2019-04-18 22:34

穆勒公布調查報告 川普「權力遊戲風」推文：遊戲結束

2019-04-18 22:26

川普可能嚴重觸法 但因是總統不能起訴？

2019-04-18 22:20

巴維理事事體貼老闆 川普就是要這種司法部長

2019-04-18 21:47

郭董財富是川普一倍 美國富豪選總統前例多

2019-04-18 20:36

美「中國研究首席權威」受邀赴北京 沒簽證去不成

2019-04-18 20:33

中國移動擬在美經營 FCC反對

2019-04-18 14:30

富士康威州建廠 恐讓伊州鬧大水

2019-04-18 12:25

影／麻州連鎖超市超萌機器人 馬蒂上工

2019-04-18 12:12

迷戀可倫拜高中槍案 少女赴事發地朝聖後疑似輕生

2019-04-18 10:26
看更多

熱門文章

4.2萬年前小馬駒「血還在流」 科學家：有望復活

2019-04-18 21:30

肯亞發現史前巨獅 重逾1.5噸比北極熊還大

2019-04-18 15:45

法富豪搶捐錢重建聖母院…真相太可惡 讓民眾氣炸

2019-04-19 10:00

新加坡不再承認57所外國醫學院文憑 長庚中箭

2019-04-18 22:11

泰國普吉島外海自建小屋 美泰夫婦恐遭判死刑

2019-04-18 18:35

空姐誤將飲料灑公司CEO身上 結局讓她又驚又喜

2019-04-18 13:53

郭董財富是川普一倍 美國富豪選總統前例多

2019-04-18 20:36

少女嘴唇乾裂傷口腫大 手術夾出大量蛆蟲

2019-04-18 16:57

聖母院大火雙塔倖存 全因這個決定

2019-04-18 23:19

洗金ㄟ！ 名偵探「工藤新一」宣布參選市議員

2019-04-18 20:01

巴黎聖母院大火 縮時攝影可能提供重要線索

2019-04-18 22:27

上網拍賣9千萬「暴龍寶寶」化石 他遭科學家抨擊

2019-04-18 19:51

eBay上拍賣聖母院燒焦木材 網友痛批「無恥噁心」

2019-04-18 20:20

富士康威州投資恐生變 州長：雇1.3萬人不切實際

2019-04-18 17:27

名校學生為何投票通過漲學費？李家同告訴你漏網新聞

2019-04-18 22:03

穆勒公布調查報告 川普「權力遊戲風」推文：遊戲結束

2019-04-18 22:26

美「中國研究首席權威」受邀赴北京 沒簽證去不成

2019-04-18 20:33

影／河內峰會後 北韓首試射新武器 金正恩：意義重大

2019-04-18 13:21

佐科威宣布勝選印尼總統 對手宣稱舞弊拒認輸

2019-04-18 19:41

保全聖母院 消防員忍痛棄教堂尖頂

2019-04-18 23:50

「快樂團隊帶來驚艷業績」 老闆年請員工豪玩一個月兼無限有薪假

2019-04-18 14:32

佛光山致函教宗 願助重建巴黎聖母院

2019-04-19 08:20

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56

珍稀暴龍化石竟遭網拍 引發古生物學眾怒！

2019-04-18 17:32

通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53

才拋川金三會 北韓突試射「新戰術武器」

2019-04-18 23:56

從109辣妹變韓妞 日本女人這張臉到底怎麼追流行？

2019-04-19 11:00

北韓點名美國務卿龐培歐 不得再參與核武談判

2019-04-18 15:30

費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

WTO裁決：中國限制美國部分穀物進口的關稅配額制不公

2019-04-19 10:06

東海岸鐵路復工 有中資的馬來西亞城也將重啟

2019-04-18 23:12

找到首個分子鍵證據 學界盼模擬宇宙

2019-04-18 17:36

NASA任務延長 女太空人328天飛行將創紀錄

2019-04-18 19:21

中美貿易協議將問世？五月底擬川習會

2019-04-19 00:27

北海道石炭博物館夜裡大火 已延燒超過8小時

2019-04-19 09:02

川普可能嚴重觸法 但因是總統不能起訴？

2019-04-18 22:20

美中談判 拚下月初達協議

2019-04-19 01:43

刪節版通俄門報告公布 川普推特發圖：遊戲結束

2019-04-19 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top