章瑩穎案六月初開審 章家人盼被告處死

2019-04-19 12:30 世界日報 記者 世界日報 記者 黃惠玲 ╱芝加哥報導



章瑩穎案6月3日開審，章家人盼被告處死。攝影／黃惠玲 黃惠玲 分享 facebook

聯邦法官沙迪(James Shadid)日前裁定，綁架及殺害中國訪問女學者的被告克里斯汀森(Brendt Christensen)的案件審判，將在皮歐利亞聯邦法庭(Peoria federal court)進行，但同時也會在香檳伊利諾大學(UIUC)旁的厄巴納法院(Urbana courthouse)同步轉播。

根據章瑩穎家人律師貝克吉特(Steve Beckett)表示，章的家人正在計畫從中國到伊利諾州出席審判，其家人的華裔律師王志東則提到，章瑩穎的家人對辯方律師無所不用其極的為嫌犯開脫死刑的作法，表達了強烈的憤怒與譴責，家人表示，他們立場明確，就是希望被告以死刑定罪。

克里斯汀森的開審日期為6月3日，沙迪16日表示，為了顧及公眾與受害者家屬的請求，他同意在厄巴納聯邦法院即時轉播審判情形。

章家人的法律王志東說，審判過程中，陪審團需要依據證據對「定罪階段」與「量刑階段」分別進行考量，其中前者大概會持續兩周，後者則約需三周，這也意味著全案審判告一段落，至少要等到七月。

他也提到，之前辯方又提出有關嫌犯心理健康問題的動議，分析其目的是為了讓被告免於死刑，從中也可以推測，辯方關注重點已經從是否有罪，轉移到量刑階段，這也表示辯方已經認識到檢方持有克里斯汀森犯罪事實的足夠證據。

王志東解釋，被告一旦罪成，可能出現的量刑結果只有「死刑」或「終身監禁」，照目前辯方作法，想讓被告避免死刑的意圖明顯。