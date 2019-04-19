沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43 商業周刊 張經義／商業.com專欄作家



圖擷自 桑德斯臉書 分享 facebook

這期「白宮義見」，我想要談一個遠一點、大一點的題目—放眼美國2020年的總統大選，從桑德斯（Bernie Sanders）旋風，來看看美國社會持續的問題，這問題，改變美國、影響世界。

2016年，美國2位主要總統候選人，是美國史上年紀前3大的；沒想到，2020年，可能又是場比老大賽，這是怎麼回事？ 說到美國大選，我經歷過美國2008年的大選，也完整地報導過整個2012還有2016年的大選。其中，2016年的大選，共和黨的總統參選人是破紀錄的多，達到17個人，這次，距離選舉還有超過1年半的時間，民主黨有意願或已經宣布參選總統的人，已經打破歷史記錄，來到19個人，這還不包括還沒表態參選的美國前副總統白登等其他8位人物，所以最終可能會超過20個人。

雖然還有500多天，但現在已經出現了一個領跑者，也就是美國國會參議員—桑德斯。

桑德斯，在2016年民主黨初選中，與希拉蕊一路撕咬，贏得23個州的初選，結果最終，他還是以小幅差距輸給了希拉蕊，在歐巴馬勸退下，含恨退選，但，他並沒放棄，2年後的今天，他捲土重來，在今年2月19日，正式宣布投入選戰。

現年已經77歲的桑德斯，假如真能一路挺進到大選之日，到時候79歲的他，將與屆時滿74歲的川普對決，假如是這樣的話，無論是誰當選，都會是美國史上年紀最大的總統當選人。

順道一提，目前的民調顯示，民主黨支持率遙遙領先的2個人，一個是白登，另一個，就是桑德斯，其他參選人是望塵莫及，而白登，現在也已經76歲了，假如民主黨人最終選擇了他，那2020一樣會是場比老大賽。不過，目前白登還沒宣布參選，所以我這期就聚焦桑德斯。

話說，這次少了希拉蕊擋在前頭，桑德斯是一馬當先，投入選舉才41天，他的募款達到1820萬美元，同期，沒有任何其他參選人募款募的比他多，而且給他捐款的人達到52萬5千人，其中1/5的人是第一次捐款給他，他寶刀未老、人氣之望可見一斑。

因此媒體已經開始拿他和川普比較，雖然還很早，但目前包括最挺川普的福克斯電視台民調都顯示，桑德斯支持率略微領先於川普。其他各家民調，桑德斯也都是小勝川普一籌。

當然，連任對川普來說，是頭等大事，他也是緊盯選情，因此他還發揮了他上次大選的大絕招，給主要的對手「貼標籤」，他直呼桑德斯是「瘋狂伯尼」。不過，不像希拉蕊對於被川普說是「騙子」很不爽，桑德斯借力使力，還拿這標籤來打廣告，因為他確實有點瘋狂，自稱「民主社會主義者」的他，真的是窮其一生在追求社會公平。

桑德斯最近在一個專訪中，這樣說：「作為一個民主社會主義者，我相信所謂的人權，就是有體面的工作、能負擔得起的住屋、健康保險，還有教育。」

桑德斯說的就是，所謂人權，就是要有尊嚴的活著，但，許許多多的美國人連尊嚴都沒有。

先拿工資來說吧，很多美國人過著打幾份零工，卻入不敷出的生活，因此他的幾個競選承諾，首先就是—美國最低工資應該翻倍到每小時15美元。

現在，美國平均最低工資只有七塊二毛五（有些州要多個一兩元）。一個領最低工資的人，月薪算算就1千美元左右，也就是3萬台幣，但，你知道美國平均房租是多少嗎？當然要看地點和大小，但哥倫比亞廣播公司（CBS）去年報導，美國平均房租是1400美元，約台幣4萬3。

這就要說到住房了，桑德斯說美國有超過700萬戶人家連國民住宅都找不到，政府應該介入補助。

至於健保，他覺得美國作為全世界最富有的國家，卻連全民健保都沒有，實在丟臉，因此他最近還提出了新的法案，想把美國複雜的健保體系，整合成單一個覆蓋全美的健保，得到不少支持，但，通過基本無望，更多是選舉造勢。

還有教育，美國很多人都是借錢上大學的，你知道他們一畢業就平均負債多少嗎？3萬7千美元，也就是約115萬台幣左右。

當世界各國的大學生一畢業能往前看、往前衝時，美國人一畢業卻要頻頻回頭看，想著該怎麼還錢，說到這，還記得上一位美國總統嗎？對，歐巴馬，他自己說過，他還學貸還到43歲才還完，4年後，他選上美國總統，歐巴馬還算幸運的，我還認識因為學貸而宣布破產的美國人，在最好的年華破產，他幾乎整個人生都毀了。

因此，桑德斯提出了一個瘋狂的想法—美國大學免學費。

瘋不瘋狂，很瘋狂；能不能實踐，很可疑，但美國社會不公平的現象可見一斑，別的不說，我們談薪資吧。

過去的40年，我們東亞的百姓薪資是翻了好幾番，但美國百姓的薪資，實際上，是紋風不動。

這麼說？去年8月，美國權威的皮尤（Pew）民調發布的報告顯示，過去40年美國百姓的薪水從數字上看是增加很多，但是扣除通貨膨脹因素後，報告的原話是，美國「今天的實際平均工資與40年前的購買力大致相同」。

想想，薪水實際上40年不變，加上美國有著已開發國家中最嚴重的貧富差距，你說一般老百姓會滿足於現狀嗎？

所以2008年，美國部分百姓相信了「改變」這一個競選口號，但過了8年，改變並沒來，於是2016年，他們選擇相信更極端的改變，今天，過了2年多，他們持續相信著。

美國大選選情接下來會怎麼樣，很難說，但我們現在看到的，是不滿現狀的這一些美國百姓，要不選擇極右，要不選擇極左，而美國的社會走不到中間路線，而是朝著相反的兩端走。

今日美國，是越來越兩極分化，這，改變了美國，也影響了世界。

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