刪節版通俄門報告公布 川普推特發圖：遊戲結束

2019-04-19 00:01 聯合報 國際中心／綜合報導



川普在巴維理記者會後隨即仿「冰與火之歌」的風格宣布自己沒有通俄也沒有妨礙司法，還說對討厭他的人及激進的左派民主黨人來說，權力遊戲已經結束。 圖／摘自川普推特 分享 facebook

美國司法部十八日公布特別檢察官穆勒調查川普陣營通俄門案報告刪節版，司法部長巴維理在公布前舉行記者會說，調查顯示俄羅斯政府試圖透過駭客等手法干預二○一六年美國大選，但川普陣營並未和俄國共謀。巴維理說，穆勒對川普本人是否妨礙司法調查提出一些疑義，但將最終判斷交給司法部，巴維理在研究相關內容後認定川普並未妨礙司法。

記者會召開前，川普就發推特表示「沒有共謀，沒有妨礙司法」。記者會結束後，川普隨即發了一張模仿熱門影集「權力遊戲」風格的圖片，上面寫著「遊戲結束」。

巴維理說，穆勒調查發現，俄國政府試圖干預美國大選，手法包括由俄國軍方以駭客手法入侵民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓陣營的電腦，取得其中不利柯林頓的資料並公布。雖然如此，巴維理說，「穆勒的調查並未發現任何美國人和俄國共謀進行此事，包括川普陣營中的每一個人」。

美國司法部長巴維理（中）18日上午舉行記者會，談論特別檢察官穆勒的調查報告。 圖／取自司法部影片 分享 facebook

至於外界質疑川普在通俄門調查中涉嫌妨礙司法部分，巴維理重申：「對於是否構成妨礙司法，特別檢察官沒有做出結論。」

巴維理說，穆勒在調查報告中提出多項可能涉及妨礙司法的情節，但並未做出判斷。巴維理表示，他曾當面多次詢問穆勒，究竟這些情節是否涉及妨礙司法，但穆勒表示他沒有定論，而是交由司法部判斷。巴維理說，根據他判斷，川普並未涉及妨礙司法。

至於公布的穆勒報告為何要刪節，巴維理說，他只刪掉法律規定要保密的大陪審團證詞、還在進行中的刑事調查相關資訊等四個部分，刪除的內容和川普的行政特權完全無關。

對於巴維理十八日的記者會，民主黨籍國會議員指出，巴維理想要搶在穆勒調查報告刪節版公布之前，提早一步為報告內容消毒。民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒表示，「這樣做是不對的」。