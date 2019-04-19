通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國司法部長18日公開美國2016年總統大選「通俄門」的調查報告結果，美國民眾將首次了解這起讓總統川普一直籠罩在陰影下的案件內容，這無疑將會掀起一場新的政治鬥爭，牽動2020年總統大選。

司法部長巴爾（William Barr）18日公開美國特別檢察官穆勒的調查，內容將近400頁，他表示，穆勒調查報告結論沒有查到川普本人或他的競選團隊，有和俄羅斯串通或勾結企圖影響2016年美國總統大選的情事。穆勒上月結束了長達22個月的調查，以釐清川普競選團隊與俄羅斯的接觸以及總統妨礙司法等問題。

把這份報告公諸於世，將成為川普總統生涯的分水嶺。報告將提供幾大問題的新細節，包括川普競選團隊與俄方接觸的程度與性質，以及川普為了阻止調查曾採取的行動，例如2017年開除聯邦調查局（FBI）局長柯米。這份報告或許還會讓川普所屬的共和黨，與民主黨批評者之間的裂痕加深。

華爾街日報報導，眾議院的民主黨議員為調查川普的財務利益，已傳喚九家大型銀行，包括摩根大通、花旗、摩根士丹利、富國銀行、美國銀行和Capital One Financial共六家美國銀行，以及德意志銀行、加拿大皇家銀行和多倫多道明銀行三家外國銀行。