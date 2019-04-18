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美司法部長巴維理：特別檢察官未發現川普通俄證據

2019-04-18 22:34聯合報 記者張加╱即時報導

美國司法部長巴維理（中）18日上午舉行記者會談論特別檢察官穆勒的調查報告。圖／取...
美國司法部長巴維理（中）18日上午舉行記者會談論特別檢察官穆勒的調查報告。圖／取自司法部影片
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美國司法部長巴維理18日上午舉行記者會指出，基於特別檢察官穆勒的調查，俄羅斯政府支持干預2016年美國總統選舉的非法行為，但沒有發現美國總統川普的競選團隊與俄國斯方面勾結。

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）18日將發布「通俄門」調查報告刪節版，發布報告前，巴維理（William Barr）上午於司法部舉行記者會。

巴維理在記者會中，多次提及川普團隊未與俄羅斯政府共謀或合作，念完報告內部分調查結果後，還「換句話說」解釋，沒有證據顯示川普團隊或任何美國人與俄羅斯的非法行為有所勾結。

巴維理提出俄羅斯政府為影響2016年美國總統大選所採取的兩項主要行動，第一是與俄羅斯政府關係密切的網路研究機構（IRA）向美國選民發布不實資訊；而特別檢察官未發現任何證據顯示任何美國人，包括與川普競選團隊有關的人士，在此非法計畫中與俄羅斯方面共謀或合作。

俄羅斯方面採取的另一項行動，是關於俄羅斯軍事情報機構GRU駭民主黨與希拉蕊・柯林頓競選團隊的文件與電子郵件；巴維理表示，特別檢察官的調查報告沒有發現任何證據表明川普競選團隊的成員或任何有關人士，與俄羅斯政府共謀或合作進相關行動。

巴維理接著表示，換句話說，沒有證據表明川普競選團隊與俄羅斯政府的駭客勾結。

巴維理指出，經過近兩年調查，特別檢察官確信俄羅斯政府支持干預2016年美國總統大選的非法行為，但沒有發現川普競選團隊或其他美國人與此事勾結。

俄羅斯川普檢察官通俄門
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