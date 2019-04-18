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巴維理事事體貼老闆 川普就是要這種司法部長

2019-04-18 21:47世界日報 編譯劉煥彥／綜合17日電

巴維理(William Barr)擔任美國司法部長。 新華社
巴維理(William Barr)擔任美國司法部長。 新華社
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有線電視新聞網(CNN)特約主編暨資深政治線記者希利薩(Chris Cillizza)撰文分析，儘管外界都在期待司法部預定18日發表的刪節版穆勒調查報告，但大家別忘記巴維理(William Barr)擔任司法部長後，大老闆川普總統對他是既滿意又放心，因此別指望在刪節版報告中看到有太多不利川普的內容。

分析指出，今年2月以來巴維理做了這些事情：

1. 他出席國會聽證會時表示，川普2016年競選「並未發生間諜監控行為」，還說「我認為間諜監控政治活動是很重大的事」。

2. 司法部在巴維理領導下，封鎖了部分求庇護移民在移民法庭審理其申請案時，同步申請保釋聽證會的能力。

簡單來說，巴維理上台後非常忙碌，這還不包括他決定不對川普提出妨礙司法的控罪。別忘了通俄案特別檢察官穆勒在調查報告中，提到有川普妨礙司法的證據，只是沒提出任何行動建議。

其次，18日之後將是復活節四天連續假期，因此巴維理選在18日這天公開穆勒報告的時機很巧妙。

再者，上周聯邦大陪審團宣布控告色情女演員「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)的代表律師艾維納提(Michael Avenatti)多項罪名，並在另一案控告歐巴馬時期的白宮律師克雷格(Greg Craig)，都讓川普很高興；儘管沒有證據顯示，巴維理或司法部在提出這些控罪前會考量川普想法。

希利薩在結論中寫道：「不論從法律上或其他方面，他(川普)都希望自己挑出的司法部長人選看世界的方式，與自己一樣，這個人就是巴維理，他無疑就是川普想要提名的這種司法部長。當我們18日看刪節版穆勒報告時，大家需要記住這點。」

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