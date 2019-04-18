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美國富豪選總統前例多 郭董財富PK川普結果竟是...

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郭董財富是川普一倍 美國富豪選總統前例多

2019-04-18 20:36世界日報 編譯陳韻涵／綜合17日電

鴻海科技集團董事長郭台銘。 美聯社
鴻海科技集團董事長郭台銘。 美聯社
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鴻海科技集團董事長郭台銘16日宣布投入國民黨初選，角逐2020年總統大位；富比世(Forbes)雜誌估計，郭台銘的財富比川普總統多一倍，而美國史上不乏富豪參選總統。

富比世報導，68歲的郭台銘現以身家淨值78億美元榮登全台首富，在富比士2019年億萬富豪榜中排名257。

郭台銘1974年成立富士康(Foxconn)，最初產製電視的塑膠頻道調節器，2016年買下日本電子廠夏普(Sharp)和諾基亞(Nokia)的手機品牌；今日，富士康是全球最大的電子產品代工商，頂尖客戶包括蘋果(Apple)。

另據富比世截至3月5日的調查估計，川普身價約31億美元，而彭博新聞(Bloomberg)估計28億美元。

史上不乏富豪美國總統參選人，川普當年參選時身家29億美元；資訊科技大亨裴洛(Ross Perot)以30億美元保有最富有總統參選人頭銜，他兩度參選但都落敗，但在1992年曾締造第三黨最高票紀錄。

現年88歲的裴洛是最早期的科技億萬富翁之一，他1962年創立電子數據系統(Electronic Data Systems)，1984年以25億美元賣給通用汽車(GM)；裴洛倡議重商的保守主義，成為茶黨的政治理念之一。

美國國父華盛頓(George Washington)身價不菲，坐擁8000多英畝土地、維吉尼亞州維農山莊(Mount Vernon)和300多名奴隸；若加計通膨比率，華盛頓的身價約5億2500萬美元，讓他躋身最富有總統候選人行列，也是最富有總統之一。

富比世創辦人的孫子福布斯(Steve Forbes)1996、2000年曾角逐共和黨總統提名，福布斯1996年身家為4億3000萬美元。

2012年敗給歐巴馬的共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)的財產約2億5000萬美元，他靠顧問公司和私募股權致富，但這也成為他在選戰中挨批的原因。

富比世郭台銘川普
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