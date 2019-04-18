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富士康威州建廠 恐讓伊州鬧大水

2019-04-18 12:25世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

威斯康辛州富士康科技集團。 路透
威斯康辛州富士康科技集團。 路透
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伊利諾州湖郡暴雨管理委員會(Lake County Stormwater Management Comission)新發布一份報告顯示，威斯康辛州富士康科技集團的開發項目，將導致德斯普蘭斯河水(Des Plaines River)水位上升達6吋，其中位於河畔的葛尼市(Gurnee)可能將因此遭遇創紀錄的洪水。

葛尼市社區發展主任齊格勒(David Ziegler)表示，第一階段的富士康工程，就會使河水水位提高2吋，最終這個數字可能將達6吋；葛尼市市長柯瓦立克(Kristina Kovarik)說，「升高2吋我們可以處理，但增高6到8吋，就讓我很擔心了。」

富士康計畫在威州東南部興建製造高科技液晶螢幕的工廠，齊格勒說，假使富士康照計畫完成工廠，沒有改變目前處理雨水系統規劃的話，將非常有可能導致河水提升6吋，如果靠近富士康廠地區也發展起來，這可能意味著河水水位將進一步比現在提升10吋。

葛尼市現有河水最高紀錄為2017年七月中旬，當時德斯普蘭斯河水最高水味達12.2呎，打破了1986年9月歷史性洪水的11.9呎紀錄。

齊格勒說，根據暴雨委員會委託柏克(Christopher Burke)完成的報告預測，新增的水流流量，加上對的氣候條件，該市河水水位很有可能再創新高。

富士康工廠所在地，為德斯普蘭斯河流域的源頭，也是當地認定的「環境敏感區域」，對該區多年投入多年工作及耗資數百萬美元的治水工作，可能因「富士康」受損害，已引起包括湖郡社區、多位政府官員的關注。

柏克報告指出，富士康目前正在興建的項目區域，包括816畝的第一期工程，這個範圍包括了位於密西根湖流域的421畝，另有395畝位於德斯普蘭斯河流域。

去年湖郡暴雨管理委員會與湖郡委員會都通過決議，反對威州降低任何環境評估標準，而葛尼市也隨後跟進。

伊州州參議會也通過一項由州參議員發起的決議，要求威州議員慎重考慮富士康「可能對伊州人民環境與健康產生威脅的問題」。

暴雨芝加哥富士康鴻海郭台銘
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