影／麻州連鎖超市超萌機器人 馬蒂上工

2019-04-18 12:12 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



名叫「馬蒂」 (Marty)的灰色機器人，身材高大、動作緩慢，一雙大眼幾乎占據橄欖球頭形的一半面積，額頭和身上多處亮著藍光的線條，引人注目；為了避免碰撞，它配有攝像頭、掃描器，在超市中四處巡邏時，發出嗶嗶的警示聲音。

馬蒂不說話，身軀上貼著一張告示：「為了您的安全，這家商店由馬蒂監控」，告示中寫著，「馬蒂是個機器人， 它使用圖像捕捉技術，將店內濺出散落的汙物、碎片垃圾和其他潛在危險物報告給工作人員，以便改善您的購物體驗」。

去年秋天，「馬蒂」在賓州幾家商店試行後，已經進駐賓州、馬里蘭、維吉尼亞和西維尼亞州，今年陸續擴展，近日出現在麻州的Stop＆Shop連鎖超市中。

機器人製造公司表示，馬蒂可以獨自在商店內四處移動，掃描地板上濺出和散落的汙物和檢視潛在的絆跤危險，並報告給工作人員；一旦發現濺出物，機器人會發出蜂鳴聲，並呼叫工作人員；它會說「警告，檢測到危險」，也會通過商店公共廣播發送通知和提醒員工。

馬蒂除了負責安全工作，還會掃描貨架上缺貨的商品、進行價格檢查，尋找貨架與商店掃描系統間的差異。

除了超市，沃爾瑪(Walmart )年初也在全國各地連鎖店中安裝360個機器人。

根據麥肯錫全球研究所去年發布的報告，在某些行業中，自動化將使工人從事新的任務，數百萬人在未來幾年內無可避免地將得轉換職業或提升技能；到2030年，多達8億人可能因機器人失去工作；操作機器、準備快餐店食物等低技能勞力工作最易受自動化影響。 麻州連鎖超市引進機器人。 記者唐嘉麗／攝影 分享 facebook