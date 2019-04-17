20年第一次 華府兩對白頭鷹都沒生寶寶

2019-04-17 16:34 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



今年可能是華盛頓近20年首次沒有白頭鷹後代的一年，專家憂心若情況沒有好轉，白頭鷹數量未來可能遞減。

生活在華府的白頭鷹夫妻共有兩對，分別是在位於華府西南邊的華府警察學院(D.C. Police Academy)築巢的雄鷹「正義」(Justice)和雌鷹「自由」(Liberty)，以及生活在華府東北部國家植物園(National Arboretum)的雄鷹「總統先生」(Mr. President)及雌鷹「第一夫人」(First Lady)。

「正義」與「自由」的故事本就充滿戲劇色彩；由於「正義」今年初在剛當父親後不就便離家出走，長達18天才回家，發現「自由」早已和別的雄鷹遠走高飛，並放棄孵蛋，導致孩子在寒冬中夭折；儘管夫妻上月破鏡重圓，但經歷喪子之痛，「自由」至今尚未再下蛋。

「正義」與「自由」已在一起生活了14年，華盛頓野生動物生物學家勞持(Dan Rauch)表示，正常情況下每年會生兩顆蛋。地球保護團隊(ECC)勞倫斯(Tommy Lawrence)表示，今年「正義」與「自由」(繁殖)的壓力非常大，已經過了交配的季節。

勞倫斯表示，「總統先生」及「第一夫人」今年也沒有下蛋，雌雄白頭鷹的發情時間不匹配，是沒有順利交配下蛋的原因之一，導致華府至今還沒有白頭鷹寶寶。